Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

У краински войник с прерязано гърло пълзя пет дни към безопасността, след като руските военни сили го погребаха жив и се закле, че ще се върне на фронта, за да се изправи срещу "създанията", които са го измъчвали, предаде New York Post.

33-годишният Владислав разказва, че други заложници са били кастрирани, ослепени и обезобразени от войниците на руския президент Владимир Путин, съобщи украинската обществена телевизия „Суспільне“.

Владислав е неспособен да говори и записва преживяванията си в дневник, който беше споделен от съпругата му и брат му.

Meet 33-year-old Vyacheslav.



The russians slit his throat, threw him into a pit, and covered him with trash.



They thought he was dead — but he survived.



For 5 days, he crawled toward Ukrainian positions — and made it.



This is what russia does to Ukrainian POWs. pic.twitter.com/3l6ezLz8da — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) August 26, 2025

Владислав бил пленен по-рано този месец, докато се опитвал да помогне на приятели, попаднали в руски плен, след като украинците изгубили позиции близо до град Покровск в източната област Донецк, разказва семейството му.

„Първите момчета, които бяха заловени — те бяха разузнавачи — извадиха им очите, отрязаха устните, половите им органи, ушите, носовете“, разказва братът на Владислав, Евгений.

Войникът е хвърлен в яма заедно със седем убити украински войници и след това погребан жив от руснаците, които изсипали боклук върху масовия гроб, споделя Владислав в записките си.

„Той казва, че е имал късмет — когато го хвърлили в ямата, изсипали повече боклук отгоре, за да не се забелязва. Там имало счупена бутилка, а ръцете му били вързани. С нея успял да пререже въжето“, разказва съпругата му Виктория пред „Суспільне“.

Ukrainian soldier had throat cut by Russian torturers, crawled to safety for 5 days — and plans to return to war https://t.co/SnhpxchjJe pic.twitter.com/VnsmWz2cfy — New York Post (@nypost) August 26, 2025

След пет дни пълзене, тежко раненият Владислав най-накрая стигнал украинските позиции на 17 август и бил откаран във военна болница.

„Когато ти прережат гърлото и кървиш, шансът е малък. Той издържа до края. Но знаете ли кое го отличава? До последно беше убеден, че всичко ще бъде наред“, казва военният медик Сергей, генерален директор в украинската армия, пред „Суспільне“.

Владислав вече е претърпял операция, а лекарите вярват, че има надежда отново да проговори, добавя Сергей.

Войникът, който има 4-годишна дъщеря, вече планира да се върне на фронтовата линия, твърди брат му.

Наричайки руските си похитители „същества“, Владислав заявява, че иска „те да изпитат това, което аз и онези седем наши казашки момчета почувствахме“, предава Евгений