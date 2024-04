Затворници заплашват със съд, заключват ги по време на слънчевото затъмнение

Л ишени от свобода, намиращи се в затвора в Ню Йорк, се опитват да съдят затворническия отдел на щата заради решението да бъдат заключени в килиите си по време на пълното слънчево затъмнение на 8 април.

В навечерието на затъмнението Джереми Зелински, от затвора "Уудборн", получава разрешение да наблюдава затъмнението, след като твърди, че събитието е важно за атеисти като него. Освен това държавата ще му предоставя очила, за да наблюдава безопасно затъмнението.

(За изключително рядкото слънчево затъмнение в Австралия, вижте повече във видеото)

Когато другите разбрали за това, те също пожелали да станат свидетели на затъмнението. Но надеждата им е потушена, след като щатският отдел за изправителни учреждения нареди да се блокира цялата система за трите часа около пълното слънчево затъмнение. От 14 до 17 ч. на 8 април затворниците ще останат заключени в килиите си, вместо да бъдат пуснати навън за обичайното си време за отдих, като Департаментът за поправителни и обществени грижи на Ню Йорк (DOCCS) се позовава на опасения за безопасността на персонала, посетителите и затворниците.

