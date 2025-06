Затвор за експерт от ЦРУ, издал израелски планове срещу Иран

Б ивш анализатор на ЦРУ, главната разузнавателна агенция на САЩ, арестуван в рамките на разследването за публикуването през октомври на секретни документи, засягащи плановете на Израел за удари срещу Иран, беше осъден днес на 37 месеца затвор, предаде Франс прес.

Тридесет и четири годишният Асиф Рахман беше осъден от федерален съд в щата Вирджиния за незаконно съхранение и разпространение на класифицирана информация, засягаща националната сигурност. Той се призна за виновен през януари.

A former CIA analyst, Asif William Rahman, was sentenced to 37 months in prison for leaking classified documents about Israel’s plans to strike Iran.



The leaked documents, which included information about Israel's nuclear capabilities, were circulated on social media and later…