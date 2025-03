Защо Зеленски отказва да носи костюм?

В сяко облекло изпраща послание, а това на украинския президент ясно заявява, че той остава до своя народ, докато войната продължава, посочва Politico .

Последният път, когато украинският президент Володимир Зеленски носи костюм, беше рано сутринта на 24 февруари 2022 г., когато публикува видео, обявяващо военно положение, докато Русия започваше пълномащабната си инвазия.

Оттогава Зеленски обикновено се появява в облекло с военен стил – черни, сиви или каки панталони с джобове, ботуши, суитшърти и поло тениски, украсени с украински национални символи.

Това го прави поразително неофициален в сравнение с колегите му. Но именно това е целта.

„Когато световните лидери виждат Зеленски във военен стил, това е сигнал – “Украйна е във война и аз съм част от тази битка”, казва Елвира Гасанова, дизайнер на марката Damirli, една от предпочитаните от Зеленски.

🔥 WOW! 🔥



President Trump and VP Vance just set Zelenskyy straight after his disrespectful entrance into the Oval Office, showing no regard for America or its leaders.



🚨 The era of U.S. weakness is behind us—Trump is taking charge!

pic.twitter.com/4cAe5pwpHW — Christian Collins (@CollinsforTX) February 28, 2025

„Постоянните призиви да се върне към костюма са фактически искане да се върне към обичайния формат на политически диалог, което означава “достатъчно с войната, седнете на масата за преговори”, добавя Гасанова.

Това беше една от причините за катастрофалната среща в Белия дом миналия месец.

Тази среща беше обречена да се провали, като се има предвид близостта на американския президент Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин, но облеклото на Зеленски допълнително раздразни Тръмп, който рядко се появява без широкия си поръчан по мярка костюм Brioni и дългата си червена вратовръзка, освен когато играе голф, посочва Вероника Мелкозерова за Politico.

Зеленски пристигна в Белия дом с поло тениска, дело на Гасанова, което провокира саркастичния коментар на Тръмп: „Много си издокаран!“

Ситуацията се влоши в Овалния кабинет, когато крайнодесният журналист Брайън Глен попита: „Защо не носите костюм? Вие сте на най-високото ниво в тази държавна институция и отказвате да носите костюм. Изобщо имате ли костюм? Много американци са възмутени, че не уважавате достойнството на този офис.“

„Ще облека костюм, когато тази война свърши“, отговори Зеленски, използвайки думата „costume“, която на украински означава „костюм“, но в английския има по-иронично звучене.

White House Pressured UK to Criticize Zelensky Over Spat with Trump



UK Prime Minister Keir Starmer revealed the White House pressured Britain to criticize Ukrainian President Zelensky after his tense Oval Office meeting with U.S. President Donald Trump.



“We were under pressure… pic.twitter.com/2FDRSE3fuS — Clash Report (@clashreport) March 24, 2025

Това даде старт на поредица от нападки от страна на Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс срещу Зеленски. Те го обвиниха, че е неуважителен и недостатъчно благодарен за подкрепата на САЩ. В крайна сметка украинският президент беше изгонен от Белия дом, а Тръмп замрази доставките на американски оръжия и прекрати обмена на разузнавателна информация, за да окаже натиск върху Киев да се съгласи на мирни преговори с Русия, припомня Мелкозерова.

Първоначално Украйна реагира със шок.

Украинското външно министерство дори стартира флашмоб, в който стотици украинци демонстрираха униформите си пред Тръмп – войници, полицаи, спешни медици и лекари, които заявиха, че тяхното военно облекло е техният „пауър костюм“.

Но посланието към екипа на Зеленски вече е да не дразнят американците с избора си на дрехи, коментира Мелкозерова.

По време на преговорите между САЩ и Украйна в Саудитска Арабия по-рано този месец ръководителят на украинската делегация, Андрий Ермак, носеше официален костюм вместо обичайното си военно облекло.

Украйна на кръстопът: Какво означава спирането на помощта от САЩ?

Дипломация чрез облекло

Критиките към облеклото често са нещо повече от модни забележки, казва Зоя Звиняцкивска, украински моден критик и историк.

„Налагането на изисквания за облекло е акт на доминиране. Тръмп е политически насилник, който не пропуска възможност да унижи опонента си и да му покаже мястото му в йерархията“, отбелязва Звиняцкивска.

„Ако перифразираме Чърчил – ако нашият човек сложи вратовръзка, за да избегне публично унижение, той ще получи същото унижение, но с вратовръзка. “О, виждам, че най-накрая си се облякъл като мъж”, би казал Тръмп“, допълва тя.

Тази властова динамика се вижда и от факта, че има само един човек в обкръжението на Тръмп, който не изпитва проблеми с това да влиза в Овалния кабинет по тениска и бейзболна шапка – Илон Мъск.

Гасанова подчертава, че стилът на Зеленски е ангажимент, от който той не може да се откаже, дори заради Тръмп – това е знак на солидарност с украинските цивилни и военни, които се борят срещу руската инвазия.

Oval house clash between Trump & Zelenskyy



US Prez to Ukraine Prez:

"You either make a deal or we are out"



"You don't have the cards"



"You're not acting thankful, that is not a nice thing"pic.twitter.com/NgT2uoj8a7 — Sidhant Sibal (@sidhant) February 28, 2025

„По време на война президентът не е просто политик, а върховен главнокомандващ на армията и цивилното население при военно положение. Класическият костюм би се възприел като откъсване от реалността на фронта“, казва Гасанова. „Неговото облекло му помага да държи световното внимание върху войната в Украйна.“

Костюмът е символ на нормалност, стабилна дипломация и рутинни преговори, докато ситуацията в Украйна е всичко друго, но не и обичайна.

„Президентът показва, че войната още продължава, че страната все още води битка“, подчертава Гасанова.

Тя обаче признава, че отказът на Зеленски да се съобразява със стандартните дипломатически норми създава проблеми за останалите лидери.

An extraordinary scene unfolded in the Oval Office as Zelenskyy relentlessly spoke over Trump and Vance, who were attempting to assert that he lacks the authority to make demands or voice complaints.



The markets are reacting with unease.. Central banking cartel not happy.. pic.twitter.com/u6U6e0nSwe — Bruce Porter Jr.  (@NetworksManager) February 28, 2025

„Дипломатическият свят е свят на традиции. А мнозина в Европа и САЩ биха искали да видят Зеленски в костюм, за да изглежда като всички останали. Това би направило Украйна по-малко уникална в информационното пространство и би превърнало войната в пореден политически конфликт. Отказът му да носи костюм е отказ да играе по старите правила“, добавя тя.

Някои лидери, като френския президент Еманюел Макрон, пробваха визията на Зеленски, но бяха осмени. Други, като Тръмп, никога не биха облекли бойна униформа, припомня авторът на Politico.

Но примерът на лидер, който се облича като своите войници, е мощен, категорична е Вероника Мелкозерова.

Дори Путин копира Зеленски, обличайки военна униформа този месец при посещение на руските войски, след като те отблъснаха украинските сили от Курската дъга, която те бяха превзели по време на изненадващата контраофанзива миналото лято.

Зеленски вероятно ще се срещне отново с Тръмп, за да обсъдят разговора му с Путин.

* Видеото е архивно!

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Граймс разкри, че е диагностицирана с аутизъм

Внучката на Виолета Донева - Ивет: Не съм убила баба, искам да се подложа на детектор на лъжата