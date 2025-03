Тръмп просто иска сделка: Путин или Зеленски ще мигне първи?

Т онът се е променил напълно. Това е забележителен обрат от срива в Овалния кабинет до перфектното телефонно обаждане, пише в свой анализ Sky News.

Президентът Тръмп е изцяло транзакционен. Желанието му за даване и вземане далеч надделява над всякакви идеологически инстинкти. Той няма особена привързаност към Украйна или, в този смисъл, към Русия.

Той просто иска да сключи сделка. Мирът би спрял убийствата, както той е казвал многократно. Той също така би позволил да се сключат сделки, които могат да бъдат от полза за Америка: да се възстановят парите на данъкоплатците, похарчени за Украйна, и да се възстанови връзката на американската икономика с Русия.

Но над всичко това стои неговото наследство и имидж. Той иска да бъде възприеман като президент-миротворец.

След момента в Овалния кабинет президентът на Украйна Зеленски изглежда вече е осъзнал всичко това, пише Sky News.

Zelensky says he isn’t happy that Donald Trump spoke to Vladimir Putin without his permission and demands to be a part of the conversation, stressing that the United States must first speak with him before it makes any deals with Russia. pic.twitter.com/EIjwl96GJa