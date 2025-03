Ш ефът на ЦРУ потвърди в сряда, че администрацията на Тръмп не само е спряла потока от военна техника и финансова подкрепа за Украйна, но и жизненоважното разузнавателно сътрудничество, което е помагало на Киев да предвижда и отблъсква атаки с ракети и дронове, както и да нанася удари по нахлуващите руски сили, предаде CBS News. Европейското командване на американската армия също съобщи, че доставки на оръжия, одобрени от администрацията на Байдън, но все още непристигнали, са временно спрени.

Тази пауза е част от внезапната промяна в политиката на президента Тръмп спрямо Украйна. Белият дом възприе реторика, съвпадаща с руската пропаганда, оправдаваща тригодишната война, и опита на Тръмп да притисне украинския президент Володимир Зеленски към споразумение за прекратяване на огъня, което може да включва значителни отстъпки от страна на Киев, включително и териториални.

По време на събитие на Съвета за международни отношения във Вашингтон в четвъртък, модерирано от Маргарет Бренан от CBS News, специалният пратеник на Тръмп за Русия и Украйна, Кийт Келог, защити прекъсването на разузнавателната помощ като необходимо послание към Киев за решимостта на Белия дом да постигне мирно споразумение.

🇺🇲 "Nation state leaders particularly in times of war have a primary duty to engage in direct diplomacy with each other to exhaust every level of statecraft to resolve conflict to keep our Nation out of endless wars"

