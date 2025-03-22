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Вижте кадри от посещението на Зеленски в Донецка област

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У краинският президент Володимир Зеленски публикува днес снимки от свое посещение в Донецка област в Източна Украйна, предаде Ройтерс. 

"Благодаря на всички, които ни защитават. Слава на всички паднали герои!", написа той в социалната платформа "Екс".

Зеленски публикува снимки от срещите си с украински войници, както и от посещението си на импровизирани мемориали в памет на загинали войници. 

"Благодаря на всички, които помагат на Украйна и ни подкрепят" в борбата срещу тригодишната руска инвазия, се казва в публикация на украинския лидер.

Видеоклип за посещението на Зеленски бе публикуван в страницата му във "Фейсбук", съобщи украинската новинарска агенция Укринформ.

Все още не е ясно кога точно Зеленски е посетил Донецка област.

* Видеото е архивно!

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Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Зеленски Украйна Донецка област войници мемориали инвазия

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