Вижте кадри от посещението на Зеленски в Донецка област

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У краинският президент Володимир Зеленски публикува днес снимки от свое посещение в Донецка област в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

"Благодаря на всички, които ни защитават. Слава на всички паднали герои!", написа той в социалната платформа "Екс".

The 59th Separate Assault Brigade of Unmanned Systems named after Yakiv Handziuk.



I received a report on the situation within the brigade's area of responsibility, the use of unmanned systems, electronic warfare equipment, and robotic complexes produced by the brigade itself. I… pic.twitter.com/QRQpA9121N — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2025

Зеленски публикува снимки от срещите си с украински войници, както и от посещението си на импровизирани мемориали в памет на загинали войници.

"Благодаря на всички, които помагат на Украйна и ни подкрепят" в борбата срещу тригодишната руска инвазия, се казва в публикация на украинския лидер.

59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.



Доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. Поспілкувався з командирами підрозділів щодо… pic.twitter.com/Ky27vSs9lC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2025

Видеоклип за посещението на Зеленски бе публикуван в страницата му във "Фейсбук", съобщи украинската новинарска агенция Укринформ.

Все още не е ясно кога точно Зеленски е посетил Донецка област.

* Видеото е архивно!

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