Вижте кадри от посещението на Зеленски в Донецка област

У краинският президент Володимир Зеленски публикува днес снимки от свое посещение в Донецка област в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

"Благодаря на всички, които ни защитават. Слава на всички паднали герои!", написа той в социалната платформа "Екс".

The 59th Separate Assault Brigade of Unmanned Systems named after Yakiv Handziuk.



I received a report on the situation within the brigade's area of responsibility, the use of unmanned systems, electronic warfare equipment, and robotic complexes produced by the brigade itself. I… pic.twitter.com/QRQpA9121N