Джон Болтън призна, че е помагал за планирането на преврати

Б ившият съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън заяви по телевизия CNN, че е участвал лично в "планирането на държавни преврати" в чужди страни, предаде Франс прес.

Водещият на CNN заяви, че не е нужно някой "да бъде извънредно умен, за да планира държавен преврат".

Jake Tapper: "One doesn’t have to be brilliant to attempt a coup."



John Bolton: "I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d’etat, not here, but other places, it takes a lot of work." pic.twitter.com/REyqh3KtHi