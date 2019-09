А мериканският президент Доналд Тръмп е уволнил съветника си по националната сигурност Джон Болтън.

В типичен за Тръмп стил, това стана известно първо в Туитър. Там държавният глава на САЩ заяви:

„Информирах Джон Болтън снощи, че услугите му вече не са необходими в Белия дом. Не бях съгласен с много от неговите предложения, както и другите в администрацията, ето защо поисках от Джон оставката му, която ми бе дадена тази сутрин. Благодаря много на Джон за неговите услуги. Ще избера нов съветник по национална сигурност следващата седмица”.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....