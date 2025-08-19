Свят

Макрон: Путин е хищник, ламя, постоянна заплаха за Европа

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас"

19 август 2025, 13:10
Макрон: Путин е хищник, ламя, постоянна заплаха за Европа
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин е "хищник, огромна ламя пред портите ни", която "трябва да продължава да яде, за да оцелее", заяви днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да "не бъдат наивни" спрямо Русия, която, по думите му, ще остане "трайно дестабилизираща сила", предаде Франс прес.

"От 2007-2008 г. насам (по време на руската интервенция в Грузия - бел. АФП) президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила. И е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си", отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас".

"Страна, която инвестира 40 процента от бюджета си във военно оборудване, която е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към състояние на мир и отворена демократична система от днес за утре", предупреди той.

"Така че, включително и за собственото си оцеляване, той (Путин) трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но все пак това е заплаха за европейците [...] Не трябва да бъдем наивни", посочи Макрон.

В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си обаче Макрон не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение.

"Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист", заяви френският президент.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Еманюел Макрон Владимир Путин Русия Дестабилизираща сила Геополитическа заплаха Военни разходи Европейска сигурност Прекрояване на граници Конфронтация
Последвайте ни

По темата

Описват щетите след огнения ад в Българово

Описват щетите след огнения ад в Българово

Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Мрачните детайли от класически детски приказки

Мрачните детайли от класически детски приказки

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

pariteni.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 6 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 7 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 7 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 7 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

България Преди 2 минути

Младежът е задържан за срок до 24 часа

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 10 минути

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

Снимката е илюстративна

Зодиакални воини: 3 знака, които никога не се предават

Любопитно Преди 1 час

Астролозите разкриват кои зодии притежават изключителна издръжливост и вътрешна сила, позволяваща да преодоляват дори най-тежките житейски предизвикателства

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

България Преди 1 час

Инцидентите са станали при 16-и и 17-и километър

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Жената котка“ навърши 59 години на 14 август

<p>Украйна:&nbsp;Това е доказателство, че Путин не иска мир</p>

"Това е доказателство, че Путин не иска мир": Русия удари Украйна с 270 дрона и 10 ракети

Свят Преди 2 часа

Атаката разтърси централния украински град Кременчук и остави стотици потребители в Полтавска област без ток

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

България Преди 2 часа

Огънят е обхванал около три декара площ и е бил потушен преди да нанесе щети на 100 декара смесена гора

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

България Преди 2 часа

Пожарът над Илинденци е локализиран, има малки огнища, по които се работи

Снимката е илюстративна

Тир катастрофира на пътя София - Варна

България Преди 2 часа

Шофьорът е самокатастрофирал и е излязъл от пътното платно

Където AI среща креативността: бъдещето на дизайна в програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative

Където AI среща креативността: бъдещето на дизайна в програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative

Технологии Преди 2 часа

В тази посока е обогатена програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative – с най-актуалните AI тенденции и практики

<p>Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня</p>

Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня след интимната им среща

Свят Преди 2 часа

„Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха, превърнаха се в огромно събитие – явно не това, което той искаше“

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

България Преди 2 часа

Пътнотранспортното произшествие е станало на ул. "Августа Траяна"

<p>Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на &bdquo;гражданска война&ldquo;</p>

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Свят Преди 3 часа

Както обикновено, Брюксел наблюдава предпазливо

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Любопитно Преди 3 часа

Днес се навършват 142 години от рождението на модната дизайнерка

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Свят Преди 3 часа

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа"

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Тя ли е новата му тръпка? Вижте жената до Карлос Насар (СНИМКИ)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото им дете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Защитник с над 100 мача в efbet Лига подписа с шампиона на Финландия

Gong.bg

Наполи гласи сензационен трансфер след контузията на Лукаку

Gong.bg

Жълт код за гръмотевични бури в половин България

Nova.bg

Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки

Nova.bg