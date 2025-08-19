Жена почина по време на операция на сърцето, след като болница остана без ток за 10 минути

77-годишна британка почина по време на операция на сърцето, след като болницата остана без ток за 10 минути - и дори резервният генератор се повредил по време на процедурата, пише New York Post.

Джийн Дай е била подложена на процедура за сърдечно заболяване в болница „Скънторп“ в Скънторп, Англия, на 7 септември 2024 г., когато електрозахранването е прекъснало по средата на операцията, съобщи BBC тази седмица, позовавайки се на резултати от новопубликувано разследване на съдебния лекар.

Лекарите са били на път да поставят сърдечни стентове в артериите на Дай, когато загубата на захранване е оставила хирурзите с „ограничена възможност да осигурят необходимото лечение“, се посочва в разследването.

Докладът установява, че веригата за аварийно изключване е била активирана по време на прекъсването на електрозахранването, което е прекъснало резервното електрическо захранване.

Според доклада, хирурзите не са знаели причината за прекъсването и са били принудени да чакат инженер да рестартира веригата по време на критичния оперативен момент.

След 10 дълги минути в тъмната операционна зала, Дай починала в резултат на „ятрогенна дисекция“, което представлява разкъсване на артерия, възникнала по време на медицинската процедура, заключава докладът на съдебния лекар.

A 10-minute power outage during a patient's heart surgery may have cost her life, a UK coroner found. | via @philstarlife



Click below to read.👇🏼 https://t.co/q6ZCOOv7SR — The Philippine Star (@PhilippineStar) August 15, 2025

„Забавянето при възстановяването на електрозахранването беше критичен фактор за тази смърт“, казва съдебният лекар.

Според доклада, не е установена причина за прекъсването на електрозахранването.

„Ако персоналът беше наясно с точната причина за прекъсването на електрозахранването в този случай и ако бяха имали възможност да го възстановят, без да е необходимо да чакат пристигането на инженер, който от своя страна трябваше да посети отделно помещение, времето за престой вероятно щеше да бъде значително намалено“, каза старши следователят Пол Смит в коментар пред изданието.