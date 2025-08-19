Свят

Жена почина по време на операция на сърцето, след като болница остана без ток за 10 минути

Как е възможно това четете в следващите редове

19 август 2025, 13:43
Източник: iStock

77-годишна британка почина по време на операция на сърцето, след като болницата остана без ток за 10 минути - и дори резервният генератор се повредил по време на процедурата, пише New York Post.

Джийн Дай е била подложена на процедура за сърдечно заболяване в болница „Скънторп“ в Скънторп, Англия, на 7 септември 2024 г., когато електрозахранването е прекъснало по средата на операцията, съобщи BBC тази седмица, позовавайки се на резултати от новопубликувано разследване на съдебния лекар.

Лекарите са били на път да поставят сърдечни стентове в артериите на Дай, когато загубата на захранване е оставила хирурзите с „ограничена възможност да осигурят необходимото лечение“, се посочва в разследването.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Докладът установява, че веригата за аварийно изключване е била активирана по време на прекъсването на електрозахранването, което е прекъснало резервното електрическо захранване.

Според доклада, хирурзите не са знаели причината за прекъсването и са били принудени да чакат инженер да рестартира веригата по време на критичния оперативен момент.

След 10 дълги минути в тъмната операционна зала, Дай починала в резултат на „ятрогенна дисекция“, което представлява разкъсване на артерия, възникнала по време на медицинската процедура, заключава докладът на съдебния лекар.

„Забавянето при възстановяването на електрозахранването беше критичен фактор за тази смърт“, казва съдебният лекар.

Според доклада, не е установена причина за прекъсването на електрозахранването.

„Ако персоналът беше наясно с точната причина за прекъсването на електрозахранването в този случай и ако бяха имали възможност да го възстановят, без да е необходимо да чакат пристигането на инженер, който от своя страна трябваше да посети отделно помещение, времето за престой вероятно щеше да бъде значително намалено“, каза старши следователят Пол Смит в коментар пред изданието.

Източник: New York Post    
Операция на сърцето Спиране на тока Болница Смърт Резервен генератор Съдебно разследване Ятрогенна дисекция Британка Неизправност Безопасност
