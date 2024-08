Излезе докладът на Джъстин Тимбърлейк за шофиране в нетрезво състояние

Д жъстин Тимбърлейк миришел на алкохол и "не бил в състояние да изпълнява правилно полицейските инструкции", когато бил спрян по подозрение, че шофира в нетрезво състояние в Хемптън през юни, разкрива DailyMail.com.

Певецът бе арестуван и обвинен в шофиране в нетрезво състояние на 18 юни, след като е бил забелязан да преминава през знак "Стоп", докато е бил зад волана на своето BMW X7 в Саг Харбър.

43-годишният Тимбърлейк отказва да се подложи на тест за алкохол, а адвокатът му миналия месец заяви, че не е бил в нетрезво състояние по време на ареста.

Полицейските документи, получени от DailyMail.com, разкриват нови подробности за прословутото спиране на пътя, при което попзвездата не успява да премине серия от тестове за трезвеност, отказва химически тест и в крайна сметка е арестуван в богатия летен курортен град.

Justin Timberlake DWI report reveals how he failed series of sobriety tests and was in possession of vape pen, Rolex, and $306 in cash during arrest https://t.co/zzgMu7uV3G pic.twitter.com/BCixuoB5RI — Mail+ (@DailyMailUK) August 6, 2024

Според доклада Тимбърлейк е бил спрян малко след полунощ от 24-годишния полицай новобранец Майкъл Аркинсън, за когото се твърди, че е станал свидетел на това как той минал през знак "Стоп" и е завил в дясната лента.

Полицейските документи показват, че Тимбърлейк три пъти устно е отказал тест и дори е отказал да подпише документа, потвърждаващ това решение.

Ръкописните бележки на Аркинсън показват, че полицаят е спазил процедурата на място, като е установил, че Тимбърлейк е показал множество признаци на опиянение, като например, че се клатушка, залита и не може да запази равновесие.

В доклада се посочва, че Тимбърлейк е бил сам в колата и е забелязал, че има "стъклени очи, мирис на алкохол, излъчващ се от дъха, неспособност да задържи вниманието си, нестабилна крачка...".

Служителят цитира певеца да казва: "Изпих едно мартини и последвах приятелите си вкъщи".

Той също така отбеляза, че Тимбърлейк "не е бил в състояние да се съсредоточи върху говоренето, докато е търсил регистрацията на автомобила".

Тестът за ходене и въртене изисква от обвиняемия да направи девет крачки по права линия, като всеки път поставя петата си непосредствено пред пръстите на краката, след което да се обърне и да повтори процеса.

Според Аркинсън Тимбърлейк е бил "много неуравновесен" и "не е бил в състояние да изпълнява правилно инструкциите".

След това Тимбърлейк е помолен да вдигне единия си крак леко над земята и да го задържи вдигнат за 30 секунди, без да се движи.

Justin Timberlake DWI report reveals how he failed series of sobriety tests and was in possession of vape pen, Rolex, and $306 in cash during arrest pic.twitter.com/oHC6KBay1Y — Tony Seruga (@TonySeruga) August 6, 2024

Аркинсън съобщи, че Тимбърлейк се е клатушкал, докато е правил този тест, наложило се е да използва ръцете си, за да запази равновесие, и е свалил крака си преди да изтекат необходимите 30 секунди.

Четвъртият тест на място бил предварителният тест за алкохол, който Тимбърлейк отказал да направи.

"Макар че резултатите от този тест за алкохол не са допустими в съда като доказателство поради ненадеждността на теста, те допринасят за вероятната причина, водеща до арест. Тимбърлейк отказва", пише Аркинсън.

Полицаят арестува Тимбърлейк, слага му белезници и го качва на задната седалка на служебната кола, след което се връща в полицейския участък.

Там Аркинсън направил опис на имуществото на Тимбърлейк, което включвало часовник "Ролекс", черна писалка, златен пръстен, портфейл, в който имало три банкноти от 100 долара и една банкнота от 5 долара.

Той също така помолил Тимбърлейк да направи тест за алкохол в полицейския участък, резултатите от който биха се приели като доказателство.

Но според доклада на полицая Тимбърлейк отново отказал и написал в доклада: "Не, няма да правя химически тест".

Към 1:26 ч. му били прочетени правата му и той казал на Аркинсън, че ги разбира и че не иска да говори без адвокат.

Новите подробности от доклада идват, след като миналия петък Тимбърлейк беше обвинен отново в шофиране в нетрезво състояние.

По време на изслушването съдия Карл Айръс отне правата му за управление на автомобил в Ню Йорк, като се позова на отказа му да направи тест за алкохол по време на ареста.

Явявайки се чрез видеовръзка от Антверпен, Белгия - където изнесе концерт в събота - Тимбърлейк отново пледира невинен по едно обвинение в шофиране в нетрезво състояние.

Облечен в черна риза с яка, 43-годишният певец изглеждал с каменно лице на екрана, като говори само два пъти, за да отговори на съдията.

Съдията не уточни колко време ще продължи отстраняването.

До изслушването се стигна, след като миналата седмица адвокатът Едуард Бърк младши поиска прекратяване на делото, позовавайки се на грешки в първоначалните документи за обвинение при ареста на Тимбърлейк.

Вместо това съдията нарежда певецът и актьор да бъде изправен пред съда днес съгласно новите, преработени документи, подадени от прокуратурата.

По време на изслушването в петък Бърк оттегли първоначалното си искане за прекратяване на делото.

Съдията от Саг Харбър Карл Айръс също направи забележка на адвоката за коментарите му по време на предишното съдебно заседание, като ги нарече "безотговорни".

Адвокатът е говори пред медиите пред сградата на съда след изслушването на 26 юли, като е настоя, че Тимбърлейк не е бил в нетрезво състояние в нощта на ареста си.

Breaking: #JustinTimberlake #DWI report reveals how he failed series of sobriety tests and was in possession of vape pen, Rolex, and $306 in cash during arrest

https://t.co/NQIetStt2x — JAY 🇮🇱 (@JayBinder_) August 6, 2024

Съдия Ираче заявява, че изявленията на Бърк "изглеждат като опит за отравяне на делото още преди то да е започнало", и заплашва адвоката със забрана да се изказва, ако продължава да прави подобни коментари.

Той също така предупреди, че на Тимбърлейк може да бъде наредено да се яви лично в съда за бъдещи изслушвания по делото.

Друго изслушване е насрочено за следващия петък, 9 август, на което певецът няма да е длъжен да присъства.

43-годишният музикант получи това разрешение в момент, когато в Европа започва световното му турне Forget Tomorrow. В сряда той изнесе концерт в Берлин, а за събота е насрочен още един разпродаден концерт в Антверпен.

Justin Timberlake DWI report reveals how he failed series of sobriety tests and was in possession of vape pen, Rolex, and $306 in cash during arrest



https://t.co/tYwcrlqNEN pic.twitter.com/ZwdfkjVn1N — Readean (@readeancom) August 7, 2024

Тимбърлейк ще се завърне в САЩ за концерт в Нюарк, Ню Джърси, на 13 септември.

Не е нито случайно, нито изненадващо, че Тимбърлейк е наел Бърк да го представлява по делото.

Известен е като адвоката, който се обръща към знаменитостите и богатите и влиятелните хора, когато ги арестуват в Хемптън.

Суперсила на Бърк е умението му да води правни преговори и способността му да накара системата да работи в полза на клиентите му.

Когато през 2012 г. Джейсън Кид, тогава участник в Мача на звездите в НБА, а сега старши треньор в лигата, е арестуван по обвинение за неправилно шофиране в нетрезво състояние, след като се блъска в телефонен стълб в Саутхемптън, Бърк е този, който застава на негова страна.

Обвиненията срещу Кид в крайна сметка бяха сведени до обикновено нарушение.

Бърк също така застана до Джейсън Лий, топ мениджър на Goldman Sachs, когато през 2013 г. полицията на град Ийст Хемптън го обвини в изнасилване.

В крайна сметка Лий беше признат за невинен след съдебен процес през 2015 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase