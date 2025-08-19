Без заплати и провизии: Индийски моряци остават изоставени в морето с месеци

М анас Кумар е изоставен на товарен кораб в украински води от април.

Индийският моряк беше част от екипаж от 14 души, който транспортираше пуканки от Молдова за Турция, когато корабът беше атакуван на 18 април, докато се движеше по река Дунав, предаде ВВС.

Украйна твърди, че корабът „Анка“ е част от руския "сенчест" флот, използван според тях за продажба на откраднато украинско зърно на трети страни.

Why India tops the list of abandoned sailors https://t.co/KkBksuS2wQ — BBC News (UK) (@BBCNews) August 19, 2025

Кумар, главен офицер на „Анка“, обаче заявява, че корабът плава под флага на Танзания и се управлява от турска компания.

Кой всъщност е собственикът на кораба остава неясно от документите, предоставени от екипажа, който включва петима други индийци, двама азербайджанци и шестима египтяни.

Всички още са на борда пет месеца по-късно – въпреки че украинските власти им съобщили, че могат да напуснат, тъй като не са под разследване, казва Кумар.

Проблемът е, че слизането означава загуба на заплатите им – общо 102 828 долара до юни, според съвместна база данни за изоставени кораби, поддържана от Международната организация на труда (МОТ) и Международната морска организация (ММО).

BBC се свърза с ръководството и собствениците на кораба за коментар, базиран на информацията от екипажа.

„Екипажът не е знаел за миналото на кораба, когато е поел работата. Сега сме затънали в ситуация, извън нашия контрол, и искаме бързо решение“, казва Кумар.

Той добавя, че собственикът и индийските представители на кораба продължават да молят за „още един ден“ за разрешаване на кризата, но засега резултат няма.

„Това е военна зона. Всичко, което искаме, е да се приберем бързо у дома“, казва той пред BBC.

Индия е втората страна в света по брой моряци, работещи на търговски кораби.

Същевременно страната оглавява и списъка с „изоставени моряци“ – термин, използван в Морската трудова конвенция от 2006 г., за да опише ситуацията, когато корабособствениците прекъсват връзка с екипажа и не осигуряват репатриране, редовни провизии и заплати.

Според Международната федерация на транспортните работници (ITF), която защитава правата на моряците, през 2024 г. по света са били изоставени 3133 моряци на 312 кораба – от които 899 са индийци.

За мнозина напускането на кораба без заплата не е възможно, особено ако вече са платили значителни суми на агенти за наемане или за обучение, обяснява Мохамад Гулам Ансари, бивш моряк, помагащ за репатриране на индийски екипажи.

Основната причина за изоставянето е широко разпространената практика за регистриране на кораби в страни с по-слаби правила за корабоплаване, според ITF.

Международните морски правила позволяват корабът да плава под флага на държава, различна от тази на собствениците (известни като flags of convenience- букв. превод "флаг на удобство") .

„Държавата може да създаде корабен регистър и да събира такси от корабособствениците, като в същото време понижи стандартите за безопасност и грижа за екипажа и често не изпълнява задълженията си като истинска държава на флага“, се посочва на сайта на ITF.

Тази система също прикрива самоличността на реалния собственик, което позволява на съмнителни лица да управляват кораби, без да бъдат разкрити.

Данните на ITF показват, че около 90% от изоставените кораби през 2024 г. са плавали под флагове, които са на държава, различна от тази на собствениците.

Усложненията се засилват и поради глобалния характер на корабната индустрия – собствениците, мениджърите, флаговете и екипажите често са от различни държави.

На 9 януари 2025 г. капитан Амитаб Чаудхари управляваше товарен кораб от Ирак към Обединените арабски емирства, когато лошото време го принуди да се отклони курса.

Минути по-късно плавателният съд „Стратос“, под флага на Танзания, се удари в камъни и повреди петролния си резервоар, принуждавайки екипажа да спре близо до пристанището Джубайл в Саудитска Арабия.

Екипажът – девет индийци и един иракчанин – прави няколко опита да го извади обратно, но без успех.

Заседнали, те чакат близо шест месеца, докато корабът не бъде върнат на вода.

Междувременно иракският собственик отказва да плати заплатите им, позовавайки се на загубите от закъсалия кораб, казва Чаудхари пред BBC.

BBC се опита да се свърже със собствениците за отговор, но без успех.

Моряците често критикуват индийската Генерална дирекция на корабоплаването (DG Shipping) за слаб контрол върху корабите, техните собственици и агенциите за наемане и настаняване. DG Shipping не отговори на искането за коментар.

Други обаче отбелязват, че и самият екипаж трябва да бъде внимателен.

„Когато се наемете, имате време да информирате DG Shipping за всякакви несъответствия в договора. След като подпишете документите, сте заседнали и трябва да търсите помощ навсякъде“, казва Сушил Деорухкар от ITF.

Проблеми възникват и за екипажи на индийски кораби, плаващи под чужд флаг.

Капитан Прабджит Сингх беше на „Нирвана“, индийски петролен танкер под флага на Кюрасао, с 22 други индийски моряци. Корабът беше продаден на нов собственик, който реши да го изведе от експлоатация, а заплатите им станаха предмет на спор.

През април Сингх го транспортира до пристанище в Гуджарат, когато съдът нареди изземването му за неплатени заплати на екипажа.

„Бяхме без подходяща храна и провизии. Корабът нямаше дизел и беше потънал в пълна тъмнина. Бяхме принудени да горим дърва на кораба, за да сготвим“, разказва Сингх.

Нает през октомври 2024 г., той се надяваше на стабилна работа и напускането без заплата не беше опция.

Екипажът слезе едва на 7 юли след съдебно разпореждане, но заплатите остават неизплатени.

В Персийския залив екипажът на „Стратос“ се страхува най-вече, че дупката в дъното може да потопи кораба.

Непосредственото предизвикателство обаче беше гладът.

„В продължение на дни ядохме само ориз или картофи, защото нямаше доставки“, казва г-н Чаудхари.

След почти шест месеца корабът е върнат на вода, но кормилото остава повредено и плаването е невъзможно.

Екипажът все още е на борда и чака заплатите си.

„Просто искаме да се приберем и да се видим с близките си“, казва Чаудхари.

Някои имена са променени, за да се защити самоличността на източниците.