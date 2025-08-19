Свят

Без заплати и провизии: Индийски моряци остават изоставени в морето с месеци

„Това е военна зона. Всичко, което искаме, е да се приберем бързо у дома“

19 август 2025, 13:08
Товарен кораб
Източник: iStock

М анас Кумар е изоставен на товарен кораб в украински води от април.

Индийският моряк беше част от екипаж от 14 души, който транспортираше пуканки от Молдова за Турция, когато корабът беше атакуван на 18 април, докато се движеше по река Дунав, предаде ВВС.

Украйна твърди, че корабът „Анка“ е част от руския "сенчест" флот, използван според тях за продажба на откраднато украинско зърно на трети страни.

Кумар, главен офицер на „Анка“, обаче заявява, че корабът плава под флага на Танзания и се управлява от турска компания.

Кой всъщност е собственикът на кораба остава неясно от документите, предоставени от екипажа, който включва петима други индийци, двама азербайджанци и шестима египтяни.

Всички още са на борда пет месеца по-късно – въпреки че украинските власти им съобщили, че могат да напуснат, тъй като не са под разследване, казва Кумар.

Проблемът е, че слизането означава загуба на заплатите им – общо 102 828 долара до юни, според съвместна база данни за изоставени кораби, поддържана от Международната организация на труда (МОТ) и Международната морска организация (ММО).

BBC се свърза с ръководството и собствениците на кораба за коментар, базиран на информацията от екипажа.

„Екипажът не е знаел за миналото на кораба, когато е поел работата. Сега сме затънали в ситуация, извън нашия контрол, и искаме бързо решение“, казва Кумар.

Той добавя, че собственикът и индийските представители на кораба продължават да молят за „още един ден“ за разрешаване на кризата, но засега резултат няма.

„Това е военна зона. Всичко, което искаме, е да се приберем бързо у дома“, казва той пред BBC.

Индия е втората страна в света по брой моряци, работещи на търговски кораби.

Същевременно страната оглавява и списъка с „изоставени моряци“ – термин, използван в Морската трудова конвенция от 2006 г., за да опише ситуацията, когато корабособствениците прекъсват връзка с екипажа и не осигуряват репатриране, редовни провизии и заплати.

Според Международната федерация на транспортните работници (ITF), която защитава правата на моряците, през 2024 г. по света са били изоставени 3133 моряци на 312 кораба – от които 899 са индийци.

За мнозина напускането на кораба без заплата не е възможно, особено ако вече са платили значителни суми на агенти за наемане или за обучение, обяснява Мохамад Гулам Ансари, бивш моряк, помагащ за репатриране на индийски екипажи.

Основната причина за изоставянето е широко разпространената практика за регистриране на кораби в страни с по-слаби правила за корабоплаване, според ITF.

Международните морски правила позволяват корабът да плава под флага на държава, различна от тази на собствениците (известни като flags of convenience- букв. превод "флаг на удобство")  .

„Държавата може да създаде корабен регистър и да събира такси от корабособствениците, като в същото време понижи стандартите за безопасност и грижа за екипажа и често не изпълнява задълженията си като истинска държава на флага“, се посочва на сайта на ITF.

Тази система също прикрива самоличността на реалния собственик, което позволява на съмнителни лица да управляват кораби, без да бъдат разкрити.

Данните на ITF показват, че около 90% от изоставените кораби през 2024 г. са плавали под флагове, които са на държава, различна от тази на собствениците. 

Усложненията се засилват и поради глобалния характер на корабната индустрия – собствениците, мениджърите, флаговете и екипажите често са от различни държави.

На 9 януари 2025 г. капитан Амитаб Чаудхари управляваше товарен кораб от Ирак към Обединените арабски емирства, когато лошото време го принуди да се отклони курса.

Минути по-късно плавателният съд „Стратос“, под флага на Танзания, се удари в камъни и повреди петролния си резервоар, принуждавайки екипажа да спре близо до пристанището Джубайл в Саудитска Арабия.

Екипажът – девет индийци и един иракчанин – прави няколко опита да го извади обратно, но без успех.

Заседнали, те чакат близо шест месеца, докато корабът не бъде върнат на вода.

Междувременно иракският собственик отказва да плати заплатите им, позовавайки се на загубите от закъсалия кораб, казва Чаудхари пред BBC.

BBC се опита да се свърже със собствениците за отговор, но без успех.

Моряците често критикуват индийската Генерална дирекция на корабоплаването (DG Shipping) за слаб контрол върху корабите, техните собственици и агенциите за наемане и настаняване. DG Shipping не отговори на искането за коментар.

Други обаче отбелязват, че и самият екипаж трябва да бъде внимателен.

„Когато се наемете, имате време да информирате DG Shipping за всякакви несъответствия в договора. След като подпишете документите, сте заседнали и трябва да търсите помощ навсякъде“, казва Сушил Деорухкар от ITF.

Проблеми възникват и за екипажи на индийски кораби, плаващи под чужд флаг.

Капитан Прабджит Сингх беше на „Нирвана“, индийски петролен танкер под флага на Кюрасао, с 22 други индийски моряци. Корабът беше продаден на нов собственик, който реши да го изведе от експлоатация, а заплатите им станаха предмет на спор.

През април Сингх го транспортира до пристанище в Гуджарат, когато съдът нареди изземването му за неплатени заплати на екипажа.

„Бяхме без подходяща храна и провизии. Корабът нямаше дизел и беше потънал в пълна тъмнина. Бяхме принудени да горим дърва на кораба, за да сготвим“, разказва Сингх.

Нает през октомври 2024 г., той се надяваше на стабилна работа и напускането без заплата не беше опция.

Екипажът слезе едва на 7 юли след съдебно разпореждане, но заплатите остават неизплатени.

В Персийския залив екипажът на „Стратос“ се страхува най-вече, че дупката в дъното може да потопи кораба.

Непосредственото предизвикателство обаче беше гладът.

„В продължение на дни ядохме само ориз или картофи, защото нямаше доставки“, казва г-н Чаудхари.

След почти шест месеца корабът е върнат на вода, но кормилото остава повредено и плаването е невъзможно.

Екипажът все още е на борда и чака заплатите си.

„Просто искаме да се приберем и да се видим с близките си“, казва Чаудхари.

Някои имена са променени, за да се защити самоличността на източниците.

Източник: BBC    
Изоставени моряци Товарен кораб Неизплатени заплати Флагове на удобство Морска индустрия Украйна Индия Репатриране Международно морско право
Последвайте ни
Описват щетите след огнения ад в Българово

Описват щетите след огнения ад в Българово

Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Мрачните детайли от класически детски приказки

Мрачните детайли от класически детски приказки

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 6 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 7 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 7 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 7 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

България Преди 2 минути

Младежът е задържан за срок до 24 часа

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 10 минути

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

Снимката е илюстративна

Зодиакални воини: 3 знака, които никога не се предават

Любопитно Преди 1 час

Астролозите разкриват кои зодии притежават изключителна издръжливост и вътрешна сила, позволяваща да преодоляват дори най-тежките житейски предизвикателства

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

България Преди 1 час

Инцидентите са станали при 16-и и 17-и километър

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Жената котка“ навърши 59 години на 14 август

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

България Преди 2 часа

Огънят е обхванал около три декара площ и е бил потушен преди да нанесе щети на 100 декара смесена гора

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

България Преди 2 часа

Пожарът над Илинденци е локализиран, има малки огнища, по които се работи

Снимката е илюстративна

Тир катастрофира на пътя София - Варна

България Преди 2 часа

Шофьорът е самокатастрофирал и е излязъл от пътното платно

Където AI среща креативността: бъдещето на дизайна в програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative

Където AI среща креативността: бъдещето на дизайна в програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative

Технологии Преди 2 часа

В тази посока е обогатена програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative – с най-актуалните AI тенденции и практики

<p>Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня</p>

Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня след интимната им среща

Свят Преди 2 часа

„Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха, превърнаха се в огромно събитие – явно не това, което той искаше“

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

България Преди 2 часа

Пътнотранспортното произшествие е станало на ул. "Августа Траяна"

<p>Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на &bdquo;гражданска война&ldquo;</p>

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Свят Преди 3 часа

Както обикновено, Брюксел наблюдава предпазливо

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Любопитно Преди 3 часа

Днес се навършват 142 години от рождението на модната дизайнерка

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Свят Преди 3 часа

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа"

<p>Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведски град</p>

Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведския град Кируна

Любопитно Преди 3 часа

Историческият монумент вече е издигнат върху масивни подвижни платформи и готов да тръгне към новия център на града

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Тя ли е новата му тръпка? Вижте жената до Карлос Насар (СНИМКИ)

Edna.bg

Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото им дете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Защитник с над 100 мача в efbet Лига подписа с шампиона на Финландия

Gong.bg

Наполи гласи сензационен трансфер след контузията на Лукаку

Gong.bg

Жълт код за гръмотевични бури в половин България

Nova.bg

Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки

Nova.bg