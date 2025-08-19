"Никой не може да игнорира тази бруталност": Протестиращите студенти в Сърбия са номинирани за наградата "Сахаров"

Е вродепутати номинираха сръбските студенти, които участват в антиправителствени протести, за наградата "Сахаров", която ЕС връчва на защитаващите свободата на мисълта и човешките права, съобщават сръбски и словенски медии.

Номинацията е по инициатива на словенската депутатка в Европейския парламент Ирена Йовева и на австрийския ѝ колега Хелмут Брандщетер, като те призовават и други евродепутати да се присъединят към тях.

"Осъждаме силно бруталното насилие срещу протестиращите и призоваваме Европейската комисия и държавите членки да защитят върховенство на закона, свободата на медиите и мирното събиране в Сърбия", написа Йовева в профила си в социалната мрежа X.

Вълна от протести, начело със студенти, заля Сърбия след падането на козирката на гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 година, в резултат на което загинаха 16 души. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на гарата. В началото на май студентите издигнаха искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Йовева посочва, че след рухването на козирката, студентите излизат на улицата, където се борят за ценностите, за които се застъпва ЕС, а именно - зачитане на правата на човека, демокрацията, достойнството и върховенството на закона, посочва агенция Бета.

Словенската евродепутатка сподели и видео с арестувани протестиращи, коленичили с лице към стената, и призова ЕС да реагира.

„Никой не може да игнорира тази бруталност в Сърбия. (…). ЕС трябва да спре да се преструва и най-накрая - да действа“, заяви Йовева.

Тя посочва, че действията на сръбските власти представляват сериозно подкопаване на върховенството на закона и основните демократични принципи, което отдалечава Сърбия все повече от европейските ценности и бъдещето в рамките на ЕС.

Сърбия получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през март 2012 г.

Вносителите на предложението посочват като особено неприемливо грубото и непропорционално използване на полицейска сила срещу демонстранти, включително физически нападения срещу непълнолетни и жени, както и заплашителната реторика на високопоставени служители с цел сплашване на демонстрантите, което създава атмосфера, която само насърчава по-нататъшното насилие, допълва агенция Бета.