И миджът на Турция като защитник на сирийците беше ударен сериозно през последните две седмици, след като хиляди бежанци бяха депортирани от Истанбул обратно към Северозападна Сирия, въпреки че там се водят военни действия и сирийските правителствени сили провеждат ожесточени въздушни удари, принудили над 400 000 души да напуснат домовете си за последните три месеца.

Атаките по бежанците в Турция започнаха още след като кметските избори в Истанбул бяха спечелени от Емре Имамоглу, подкрепен от опозиционната националистическата Републиканска народна партия. Вечерта след избирането му, националисти атакуваха магазини на сирийци в Истанбул, предизвиквайки намесата на местните сили за сигурност. Турската опозиция обвинява политиката на управляващата партия на Реджеп Ердоган, че дава привилегии на сирийските бежанци, докато симпатизанти на неговата Партия на справедливостта и развитието също прехвърлиха вината за загубата на Истанбул върху сирийците. В момента в интернет тече кампания на турски националистически фракции, с която се разпространяват множество фалшиви новини, свързани със сирийците, предизвикали дебат както сред политици, така и в обществото.

Около 3,5 милиона сирийски бежанци се намират в Турция. Именно Анкара досега полагаше най-големи усилия да предостави условия и убежище на бягащите от войната в Сирия, а турските власти отделиха милиарди, за да установят функционираща система от бежански лагери както по границата със Сирия, така и от сирийската страна на границата, контролирана от бунтовническите сили. В самата Турция, сирийските бежанци се превърнаха в съставна част от обществения живот, участвайки активно и в подсилването на местната икономика. Истанбул се превърна в център на сирийската опозиция, а също и на многобройни активисти от арабския свят, включително интелектуалци и артисти, избягали от репресивните си правителства. Покрай последните трусове, обаче, сирийците са използвана карта както от опозицията, така и от управляващите.

We have updated this commentary to clarify that the national government of Turkey is responsible for immigration policy and has ultimate authority over deportations.https://t.co/bYf9qIqH5n