С нимка на две момиченца, хванати в капана в поразена при въздушен удар сграда в Северозападна Сирия, които едва удържат сестричката си, увиснала на няколко метра над земята, обиколи социалните мрежи.

На снимката петгодишната Рихам държи седеммесечната Тука за разкъсаната й тениска, докато третото дете, Далия, изглежда е затиснато от панелен блок. Малко по-горе мъж се е хванал за главата, безсилен да направи нещо.

Драмата, уловена от фотографа Башар ел Шейх от местната онлайн медия Ес Уай 24 (SY24), се е разиграла в сряда в Ариха - град в провинция Идлиб, подложен на бомбардировки от силите на режима на Башар Асад, посочва Сирийският център за наблюдение на човешките права.

HEARTBREAKING



Ariha, Idlib, Syria;



After a government airstrike on her home, FIVE-YEAR-OLD Riham grabbed her SEVEN-MONTH-OLD sister Tuqa by the t-shirt.



The building then collapsed further & sadly Riham passed away.



She did however save her sister.



What a hero.#WarCrimes pic.twitter.com/xNyriA9Xlz