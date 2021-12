Йероглифът „злато“ е символът на годината в Япония

Й ероглиф, който означава "злато" бе избран символ на отиващата си 2021 г. в Япония, предаде ТАСС.

Решението е на местната Федерация по проверка на йероглифните умения, която провежда анкета сред населението.

Japan picks Olympic 'gold' as kanji character of the year https://t.co/qBfOLgStIr pic.twitter.com/pcktPskLUB