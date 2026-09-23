Свят

Иран заплаши да блокира летищата в Близкия изток

Масуд Пезешкиан пред ООН: Ние само се защитавахме

Николай Киров Николай Киров

23 септември 2026, 18:34
Иран заплаши да блокира летищата в Близкия изток
Източник: AP/БТА

А ко съседните държави си сътрудничат със САЩ, като спрат иранските полети, Ислямската република ще гарантира, че летищата им няма да могат да функционират, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за иранската държавна телевизия, предаде "Ройтерс".

В понеделник американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон заплашва с вторични санкции доставчиците на услуги за въздушния транспорт, което ще принуди всички ирански авиокомпании да преустановят дейността си днес, седем месеца след началото на войната между САЩ и Иран.

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Днес иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в речта си пред Общото събрание на ООН, че народът му е "жертва на тероризъм" от страна на САЩ, произнасяйки рядка военновременна реч ден, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че може да "унищожи" Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Масуд Пезешкиан показа снимки на покойния върховен лидер Али Хаменей и на повече от 150 ученици, убити в първите дни на войната.

"Ние само се защитавахме. Не сме терористи", каза Пезешкиян пред Общото събрание. "Нашият невинен народ беше мишена на подли атаки и агресии, наложени върху страната ни. И ние се защитихме с цялата си сила. Америка и Израел ни нападнаха."

"Да, удариха ни, но ние не коленичихме", добави той. Техеран няма да се предаде във войната със САЩ, но вярва в дипломацията за прекратяване на конфликта, подчерта иранският президент, цитиран от "Ройтерс".

Американските представители излязоха от залата след началото на речта на Пезешкиан.

"Тръмп и онези, които се опитват да ни сплашват, трябва да разберат, че сме готови за диалог, дипломация и преговори, но без да приемаме езика на силата", каза той. "Ние не ударихме цивилни населени места", добави той.

Моряци и мигрантски работници в региона са сред цивилните, убити при иранските атаки от началото на войната.

Пристигайки в Ню Йорк под засилена охрана и внимание, Пезешкиан, който се смята за умерен в политическия пейзаж на Иран се смята за умерен, произнесе реч пред световните лидери ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп използва същата трибуна, за да намекне, че може да "унищожи" Ислямската република, ако скоро не бъде постигнато споразумение за прекратяване на почти седеммесечната война.

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Няколко часа по-късно Тръмп каза пред репортери, че неговите главни пратеници, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са разговаряли около три часа с иранските представители в кулоарите на годишната сесия. Но той даде малко подробности за хода на разговорите или съдържанието им.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Инджева, Асен Георгиев    
Иран САЩ санкции ООН
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