Защо Иран се притеснява от протестите в Ливан и Ирак

П реди месец, малко след като избухнаха масовите антиправителствени протести в Ирак, иранският генерал Касим Сюлеймани пристигна с нощен полет на летището в иракската столица Багдад. Сюлеймани се прикачи на хеликоптер от летището до Зелената зона – силно охраняема зона, в която са разположени министерствата и щабовете на силите за сигурност в близост до американското посолството.

Сюлеймани е командир на елитните части „Ал Кудс“. С посещението си той изненада висшите иракски официални лица, когато се появи заедно с премиера Адел Абдул Махди. Неговото посещение не беше координирано с никой, освен с премиера на Ирак. Едно от запомнящите се изказвания на Сюлеймани от това посещение е документирано от журналисти на АП. Иранският генерал заяви, че страната му знае добре как да се справи с демонстранти. Няколко дни по-късно загинаха 150 протестиращи, след като по тях беше открит огън от снайперисти от проиранските милиции Хашд ал Шааби.

Подобно на протестите в Ливан, избухнали в средата на октомври, иракските демонстранти показват силното си недоволство от икономическата ситуация в страната, корупцията и неадекватността на политическия елит. Както в Ирак, така и в Ливан, протестиращите критикуват иранските съюзници, станали част от управляващите коалиции в тези страни – Хашд ал Шааби в Ирак и Хизбулла в Ливан. Антиирански прояви белязаха демонстрациите: протестиращи в двете страни призоваха Техеран да не се намесва. В Ирак бяха запалени ирански знамена, а консулството в Кербала беше щурмувано и флагът премахнат.

В Ливан силите на Хизбулла се опитват да спрат протестите със сила. Засега не се използват оръжия, но мъже с бухалки и палки атакуваха няколко пъти протестиращите, като дори запалиха палатковия лагер в централните части на ливанската столица Бейрут. Макар премиерът Саад Харири да подаде оставка заради натиска на улицата, демонстрациите продължават. Хизбулла, които са част от управляващата коалиция, заплашиха открито демонстрантите и ги нарекоха „чужди агенти“.

Иранският генерал Сюлеймани е прав. Иранците имат дълъг опит с предотвратяването и смазването на недоволството. През 2009 г., само година и половина преди Арабската пролет, властите в Техеран бяха изправени пред масивна протестна вълна, която беше спряна брутално. Демонстрациите, станали известни като Зелена революция, бяха продиктувани от съмнения за злоупотреби по време на президентските избори. Тази революция се провали, но през последните години се наблюдаваше обмен на опит между опозиционните кръгове в Иран и тези в арабския свят.

Протестите продължават и в Ирак това доведе до кръвопролитие – за месец бяха убити близо 250 души, предимно след използване на сила от милициите Хашд ал Шааби. Тези паравоенни групи са подкрепени финансово и политически от Иран, и имат влиятелна роля в иракския парламент. Официално отговарят пред премиера, но имат свой собствен генерален щаб, структури и командири извън иракската армия. По време на битките срещу "Ислямска държава" участват активно, но в миналото са известни с атаки срещу американски сили не само в Ирак. Едни от най-честите обвинения на протестиращите са, че милициите получават финансови облаги и са корумпирани. Неслучайно по време на демонстрациите хората скандират срещу видни командири от Хашд ал Шааби и религиозните лидери, които ги подкрепят.

Възможността за падане на правителството в Бейрут не плаши само икономистите, които предупреждават, че централната банка може да блокира, но и властите в Техеран. В Ливан се намира един от най-важните съюзници на аятоласите – групировката Хизбулла. Нейното политическо крило е основен играч на ливанската политическа сцена и не може да си позволи да дръпне дори сантиметър назад. Генералният секретар на организацията, Хасан Насрала, изнесе няколко речи, в които обвини САЩ и Израел за оказване на подкрепа за протестиращите „зад кулисите“, въпреки че няма доказателства за нещо подобно. Хизбулла отказва да признае проблемите на ливанското общество и вместо това предлага стария модел – обвинение в шпионаж, параноя и конспирация. Миналата седмица сайтът на върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, повтори тези обвинения към протестиращите в Ливан.

