К огато посетих за първи път долината Бекаа в Ливан, напрежението между Израел и Хизбулла беше видимо, пише Руслан Трад в анализ за Vetsi.bg. То никога не е изчезвало и от време на време избухва в сблъсъци, които лесно довеждат до конфликт, както се случи през 2006 година. Оттогава насам, напрежението се трупа постоянно, като днес то е на ръба да прерасне в открит сблъсък заради конфликта между Израел и Иран, основният спонсор на Хизбулла. Атаките на израелските военновъздушни сили по про-ирански позиции в три държави в Близкия изток, ескалира напрежението в целия район, подсилвайки страховете от по-сериозни действия.

През изминалия уикенд бяха извършени въздушни удари по ирански сили и техни съюзници в Ливан, Сирия и Ирак. Това е най-сериозната ескалация от години и е свързана с кампанията на Израел за възпиране на иранската хегемония в Близкия изток. Напрежението се усили и заради характера на ударите – обвити в мистерия и без много детайли. Израел пое отговорност само за една от атаките, когато бяха атакувани ирански позиции в Сирия, в близост до столицата Дамаск. Според израелската армия, иранците са подготвяли мащабна атака с дронове като отмъщение за ударите по оръжейни складове в Ирак през юли, за които има информация, че се поддържат от про-ирански иракски милиции, атакували американските сили в Ирак няколко пъти за последните два месеца. При израелската атака в Дамаск от миналия уикенд, загинаха двама души от Хизбулла и синът на един от водещите медийни магнати в Ливан, близък до организацията.

Няколко часа по-късно, дрон с експлозиви се вряза в сграда, подслоняваща медиен център, свързан с Хизбулла, разположен в южните предградия на ливанската столица Бейрут. Това е първата израелска атака на ливанска територия от войната през 2006.

По-късно в неделя, командир от подкрепена от Иран милиция в Ирак, беше убит при атака с дрон в западния иракски град ал Каим, разположен на границата със Сирия. През последните месеци в този район про-иранските милиции установиха нови позиции и изградиха депо за складиране на боеприпаси. Всеки един от тези инциденти отбелязва ескалация в постоянно засилваща се конфронтация между Израел и подкрепяните от Иран милиции, които разширяват обхвата си в Близкия изток през последните години. Взети заедно, те сигнализират за „нова ера“ в опита на Израел да отблъсне присъствието на Иран в региона.

В гневна реч в неделя вечерта, лидерът на Хизбулла Хасан Насралла, оприличи атаката с дрон в Ливан като „сериозно нарушение“ и заплаши, че Хизбулла ще извърши ответни атаки от ливанска територия като отмъщение за убийството на членове на организацията в Сирия. Насралла също така заяви, че всеки израелски дрон, който прелита над Ливан, ще е считан за цел. Израел редовно извършва наблюдение върху южен Ливан и долината Бекаа, където са разположени позиции и бази на Хизбулла. Докато Насралла изнасяше речта си, в Източна Сирия бяха отново извършени удари по складове на про-ирански милиции. Макар Израел да не споменава нищо за това, най-вероятно израелски дронове стоят зад атаката.

