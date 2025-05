Защо Индия и Пакистан продължават да се борят за Кашмир

Я дрено въоръжените съседи Индия и Пакистан са водили две войни и един ограничен конфликт за Кашмир. Но защо територията е толкова оспорвана — и как започва всичко това?

Кашмир е етнически разнообразен хималайски регион с площ от около 222 738 кв. км, прочут със своята природна красота — езера, зелени ливади и заснежени планини.

Още преди Индия и Пакистан да получат независимост от Великобритания през август 1947 г., районът е бил обект на сериозни спорове.

Съгласно плана за разделение, предвиден в Закона за независимостта на Индия, Кашмир е имал свободата да се присъедини или към Индия, или към Пакистан.

