Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация

28 септември 2025, 09:42

"Газа – спрете клането": Какво се случи на протеста в Берлин
Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза
"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал
Н еобичайна среща с природата се превърна в сензация – таралеж албинос беше открит от местни жители в село. Това е първият документиран случай на подобно животно у нас, предаде NOVA.

Албиносът, кръстен Драго, бил намерен от семейство в Лакатник, което се нагърбило с грижите за него и още два млади таралежа. Според хората трите животни били открити съвсем малки и безпомощни в двора на къщата им. Те решили да ги наблюдават една нощ с надеждата, че майката ще се върне. На сутринта обаче открили едно от малките мъртво и взели решение да приютят останалите, за да имат шанс за оцеляване.

Таралеж изкопа лампа на 1400 години в Израел

Семейството се е обърнало към организации за защита на диви животни, но реакцията от институциите дошла едва след близо две седмици. През това време хората сами поели грижата за малките таралежи, въпреки че те били напълно слепи и изисквали специфично хранене и условия.

Въпреки трудностите, таралежите се развивали добре, благодарение на специализирана храна и подходяща грижа. Малките се хранят с гранули, предназначени специално за таралежи, които семейството успява да намери в специализирани магазини. Албиносът се отличава не само по външен вид, но и с по-спокойно поведение в сравнение с другите два, които са по-подвижни и плашливи.

С бодли на таралеж и муцуна на мравояд: Откриха отдавна изгубен бозайник в Индонезия (ВИДЕО)

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация. Според тях животното има уникална стойност, както природна, така и символична. Грижата за него се е превърнала не просто в отговорност, а в кауза.

Въпреки огромния интерес от страна на медиите и местната общност, намерението на хората остава ясно – животните ще бъдат върнати в природата веднага след като са достатъчно силни. Планът е това да се случи вечер, когато таралежите са най-активни, за да могат по-лесно да се адаптират към дивата среда.

Източник: NOVA    
