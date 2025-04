Пакистан твърди, че има "достоверно разузнаване", че Индия ще удари в рамките на 36 часа

Н апрежението между Индия и Пакистан се изостря още повече, след като висш пакистански представител обяви в сряда, че Исламабад разполага с “достоверно разузнаване” за предстояща военна акция от страна на Ню Делхи в следващите два дни. Това изказване бе направено на фона на призиви за сдържаност от страна на Съединените щати и Китай, предаде CNN.

Министърът на информацията на Пакистан Атаула Тарар заяви в необичаен нощен пост в социалната мрежа X: “Пакистан разполага с достоверна разузнавателна информация, че Индия възнамерява да проведе военни действия срещу Пакистан през следващите 24-36 часа.”

Тарар не уточни какви доказателства подкрепят твърдението. Неговите думи идват след трагедия в планинския град Пахалгам, Кашмир, управляван от Индия, където екстремисти убиха 26 туристи, предизвиквайки широка обществена реакция и възмущение.

Индия обвини Пакистан в съпричастност към нападението — твърдение, което Исламабад категорично отхвърли. Пакистан предложи неутрално разследване на инцидента. Междувременно CNN отправи запитване към индийското министерство на отбраната за коментар във връзка с твърденията на Тарар.

Кашмир е сред най-сериозните зони на напрежение в света и е район, контролиран частично от Индия и Пакистан, като и двете страни претендират за целия регион. От обявяването на независимостта им от Великобритания преди около 80 години, Ядрените съседи са водили три войни за планинската територия, която днес е разделена от Линията на контрол.

Последната атаката предизвика вълна от недоволство в Индия и силен обществен натиск върху премиера Нарендра Моди да реагира твърдо. Напрежението напомня за събитията през 2019 г., когато Индия нанесе въздушни удари по територията на Пакистан след бунтовническа атака в управлявания от Индия Кашмир – първо подобно нахлуване след войната през 1971 г. Днес се появяват опасения, че е възможна аналогична реакция.

Министър-председателят Моди обеща да преследва нападателите “до края на земята”, а през изминалата седмица се наблюдават ескалиращи словесни нападки между двете съседни страни. Атаула Тарар предупреди, че всеки “военен авантюризъм” от страна на Индия ще получи сигурен и решителен отговор от Пакистан.

