Истината за кофеина и страшните сънища

За работещите на смени, особено за тези, които работят през нощта, кофеинът често е начин за справяне с умората

27 септември 2025, 20:27
Истината за кофеина и страшните сънища
Източник: iStock/Getty images

Н якои хора съобщават, че сънищата им са по-ярки в рамките на няколко дни след намаляване на приема на кофеин, съобщава BBC.

Какво се случва?

Намалили ли сте наскоро кофеина и чувствате ли, че сънувате най-ярките сънища в живота си?

Въпреки че има редица потенциални ползи от намаляването на приема на кофеин – като например по-бели зъби и по-рядко ходене до тоалетната – често чуваме, че един от недостатъците на намаляването на кофеина е появата на ярки (а понякога и страшни) сънища.

Това е странен и специфичен ефект, който според много хора се проявява в рамките на няколко дни след намаляване на приема на кофеин.

Но има ли всъщност някаква наука зад това? Нека да разгледаме какво могат да ни кажат изследванията.

Как кофеинът влияе на съня

Кофеинът е стимулант, който ни кара да се чувстваме бодри и будни. Той действа, като блокира химикал в мозъка ни, наречен аденозин.

Аденозинът обикновено се натрупва през деня, докато сме будни и активни. До вечерта натрупването на аденозин в мозъка ни помага да се чувстваме сънливи. Аденозинът се изчиства, докато спим, и в идеалния случай се събуждаме освежени, готови аденозинът да се натрупа отново.

Когато приемаме кофеин, той блокира сигнала на аденозина . Така че, докато аденозинът е все още там, не усещаме сънливостта толкова силно. Когато кофеинът отшуми, желанието ни за сън се увеличава (кофеинов срив).

Кофеинът има период на полуразпад от около три до шест часа, което означава, че половината от кофеина, който консумираме, все още е в тялото ни след това време и, което е важно, все още влияе на аденозина. Ето защо за много хора консумацията на кофеин следобед или вечер може да затрудни заспиването през нощта.

Като пречи на аденозиновата ни сигнализация, кофеинът може също да наруши съня ни и да намали общото количество сън, което получаваме. Това важи особено за дълбокия ни, възстановителен сън без бързо движение на очите (NREM). Като цяло, изследванията ясно показват, че колкото по-късно приемаме кофеин и колкото повече го приемаме, толкова по-лошо е за съня ни.

Няма много директни изследвания за това дали намаляването на кофеина прави сънищата ни по-живи. Повечето проучвания се фокусират върху това как кофеинът влияе на съня, а не върху това какво се случва в сънищата ни.

Но това не означава, че сме напълно на тъмно. Знаем, че качеството на съня и сънуването са тясно свързани.

И така, защо по-малко кофеин може да означава по-ярки сънища?

Въпреки че няма директни доказателства, хората продължават да казват едно и също нещо: намаляват приема на кофеин и в рамките на няколко нощи сънищата им започват да се усещат по-живи , подробни или просто странни.

Въпреки че намаляването на кофеина няма директно да причини ярки сънища, има правдоподобна връзка. Тъй като кофеинът може да намали общото количество сън и да увеличи нощните събуждания, особено когато се консумира по-късно през деня, намаляването му може да позволи на тялото ни да се „ възстанови “. Когато спим повече, това може да увеличи количеството REM сън (фаза на бързо движение на очите), който получаваме.

REM фазата на съня е фаза на съня, когато тялото ни е отпуснато, но мозъкът ни е много активен. Това е и етапът на съня, свързан със сънищата . Повече REM сън може да означава повече възможности за мозъка ни да създава ярки и сложни сънища . [Изследвания сред ветерани са установили, че спящите с по-висок процент REM сън са по-склонни да съобщават за ярки сънища].

REM сънят е и фазата на съня, от която е най-вероятно да се събудим през нощта, и ако се събудим от REM сън, е вероятно да си спомним сънищата си , защото те са „пресни“ в паметта ни.

Така че, намаляването на кофеина може да означава, че получаваме повече REM сън, което означава повече възможности за сънуване и повече възможности за запомняне на сънищата си.

Разбира се, сънят е сложен процес, както и сънищата. Не всеки ще има ярки сънища, след като спре кофеина, и ефектът може да продължи само няколко дни или седмици.

В крайна сметка, няма много твърди доказателства, които да свързват намаляването на кофеина с ярки сънища, но може да има връзка. Кофеинът влияе на съня ни. Сънят влияе на сънуването ни. И когато елиминираме кофеина от уравнението или го намалим, това може да даде шанс на мозъка ни да прекара повече време в REM сън.

Всичко е във времето

Когато мислим за кофеин, обикновено се сещаме за кафе и енергийни напитки. Но кофеинът може да се намери и в някои газирани напитки, шоколад, чай, добавки за предтренировъчна употреба и лекарства.

Кофеинът има редица ползи , включително за когнитивната функция и психичното здраве. Например, някои проучвания показват, че пиещите кафе имат по-нисък риск от депресия , докато кофеинът е свързан с намален риск от невродегенеративни заболявания като болестта на Паркинсон . Кафето съдържа също витамини от група В и антиоксиданти, които са основни компоненти на здравословното хранене.

За работещите на смени, особено за тези, които работят през нощта, кофеинът често е начин за справяне с умората. И дори тези от нас, които не работят на смени, може да не са в състояние да се справят със задачите за деня без първата (или втората) чаша кафе.

Ако не искате да се откажете напълно от кофеина, но искате да оптимизирате съня си, всичко е въпрос на време. Опитайте се да избягвате кофеина поне осем часа преди лягане и избягвайте големи дози в рамките на 12 часа преди лягане . Сънят ви може да ви благодари, а сънищата ви може просто да ви изненадат.

Източник: BBC    
