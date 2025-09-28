Завоевателите получават сериозно подкрепление в “Игри на волята”

Б едстващото племе на Завоевателите ще получи сериозно подкрепление преди предстоящата битка за територия в екстремното риалити “Игри на волята”. Това е фермерът Кристиан Василев, който спечели кастинг битката за влизане в голямата игра тази вечер.

Тройният сблъсък противопостави Кристиан срещу музиканта Недялко и бодибилдъра Антонио. По-добрата физическа и тактическа подготовка на земеделеца му позволиха да постигне категорична победа на Арената, грабвайки последното сигурно място във Войната на племената.

Източник: NOVA

Втори в съревнованието остана забавният Недялко, който показа впечатляващи плувни умения, но изпита трудности по трасето на суша. Той беше изпратен в изгнание на Блатото, където го очаква останалата част от племето на Победителите.

Източник: NOVA

Напрегнатите срещи на бойното поле в Дивия север продължават следващата седмица, когато предстоят нови обрати и препятствия. Не пропускайте премиерния епизод на “Игри на волята” в понеделник, 29 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.