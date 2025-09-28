Камера на Tesla улови „призраци“ пред гробище

О т известно време в САЩ има съобщения за „призраци“, записани от камерите на автомобили Tesla, когато преминават покрай гробища.

В интернет има много „метафизични“ видеоклипове от екрани на автомобили, където внезапно се проектират човешки сенки, но без пешеходци или други препятствия на пътя в този момент.

„Модата“ вече достигна и до Гърция, след като в социалните мрежи беше качено видео на „души“ пред гробище, които... бяха усетени и записани от камерата на Теслата, управлявана от момиче.

👻Tesla Catches a Ghost in a Cemetery? 📷s pic.twitter.com/kXzKsmHHAW — Horrifying (@Horrifying0) September 6, 2025

Публикацията стана популярна, събирайки десетки коментари, предимно хумористични.

Мнозина наблягат на „призрака на мотора “, докато друг потребител се опитва логично да обясни феномена, като пише:

"Моделът с изкуствен интелект на Tesla е обучен да вижда форми и да ги преобразува в икони (напр. човек, велосипед, конус). Когато е объркан (особено при условия на слаба светлина), той проектира фигури, които всъщност не съществуват. Това е регистрирано в много части на света, не само в Гърция".