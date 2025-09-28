Любопитно

28 септември 2025, 06:59
Какво е "лицето на бегача" и как да се лекува според експерти
Източник: iStock

М оже ли бягането да състари лицето ви? Дерматолозите казват, че промените, често описвани като „лице на бегач“, са по-малко свързани със самото бягане, отколкото с това, на което кожата е изложена по време на тренировката. С течение на времето блясъкът след тренировка може да отстъпи място на по-изразени скули, хлътнали бузи и преждевременно състарен вид.

„Лицето на бегач“ не е медицинска диагноза, а описателен термин за видими промени, наблюдавани при хора, които тичат редовно, особено на открито: хлътнали бузи, по-изразени костни черти, по-дълбоки назолабиални бръчки (добре познатите „линии на усмивката“), кожа с „пореста“ текстура от фотостареенето и като цяло по-уморен вид.

Не е виновно самото бягане, а околната среда. Слънцето, топлината и замърсяването ускоряват разграждането на колагена и еластина, докато потта и дехидратацията отслабват защитната бариера на кожата.

Кой е най-изложен на риск?

Тези, които прекарват много време навън без слънцезащитен крем. Промените не се появяват за една нощ, а се натрупват бавно, през годините. Маратонците и бегачите на издръжливост са по-склонни да развият тези признаци, за разлика от спринтьорите, които работят повече върху укрепването на мускулите и поддържат „по-пълно“ лице. За случайните бегачи или тези, които комбинират бягане с тежести и правилна грижа за кожата, рискът е очевидно по-нисък и до голяма степен предотвратим.

Как да го предотвратим

Първите признаци са едва доловими: леко „увиснали“ бузи, по-изразени линии на усмивката, леки торбички под очите или бръчки, които не изчезват. Ако ги игнорирате, те могат да се превърнат в по-трайни промени.

Златното правило е превенцията, а първото оръжие, разбира се, е слънцезащитният крем. Широкоспектърен, водоустойчив SPF 30 или 50, нанесен 20-30 минути преди бягане и често повторно нанасяне, може да окаже решаващо влияние. Заедно с шапка, слънчеви очила и дрехи със слънцезащита UPF.

Хидратацията е следващата голяма стъпка: отвътре и отвън. Хидратантите със серамиди, пептиди или хиалуронова киселина покриват това, което кожата губи чрез потта. Освен това, антиоксиданти като ликопен (след консултация със специалист) укрепват защитата отвътре. Добрият серум с витамин С сутрин и ретинолът вечер са дуетът на защита и регенерация .

Традиционните практики, като абхянга (масаж с масло) или билкови маски, помагат за лимфния дренаж и еластичността. За по-драстични интервенции експертите говорят за филъри или биостимулиращи инжекции за обем, пилинги и лазери за избелване, както и лифтинг устройства. Някои дори използват интравенозни лечения с антиоксиданти или NAD за клетъчно обновяване.

Хранене и възстановяване

Издръжливостта без укрепване на мускулите ускорява загубата на мазнини и мускулна маса, оставяйки лицето по-„празно“. Затова комбинирайте бягане с тежести и силови упражнения, за да поддържате метаболизма и мускулния си тонус, което се отразява и на здравето на кожата.

Недохранването също се отразява на кожата. То може да подобри времето ви в състезанието, но лишава тялото ви от градивните елементи, от които се нуждае, за да се възстанови. Диетологът Паял Котари препоръчва 1,2–1,5 г протеин на кг телесно тегло, витамин C и аминокиселини за колаген, както и здравословни мазнини от авокадо, кокос, гхи или ядки. По този начин тялото ви изглежда младо, без лицето ви да изглежда състарено.

Бегачите на дълги разстояния също се възползват от добавки: допълнителен протеин, колаген с витамин C, омега-3 под формата на триглицериди, антиоксиданти от горски плодове, зелен чай и куркума. И накрая, електролитите помагат за предотвратяване на дехидратацията, която „белязва“ фините линии.

Бягането не означава, че лицето ви ще остарее преждевременно. Това, което се случва, е, че дългите разстояния засилват пропуските, които може би вече имате в рутината си: липса на сила, хранене или правилно възстановяване. Ако ги балансирате, кожата ви ще разкаже история за издръжливост, а не за изтощение.

Източник: Skai.gr    
