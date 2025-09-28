Свят

Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Спасители са търсили изчезналите хора цяла нощ

28 септември 2025, 07:28
На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС

На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС
Аферата

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото
Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ
Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата
Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас
19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Т рима души са загинали, а други са в неизвестност след наводнения в щата Аризона, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

(Във видеото: Унищожителни наводнения в различни краища на САЩ: На какво се дължат тези бедствия?)

Карл Мелфорд, мениджър на Отдела за управление на извънредни ситуации в окръг Гила, заяви пред KPHO-TV, че двама от загиналите са били открити в автомобил, а третият е бил открит на друго място след наводненията в петък в Глоуб, град с около 7250 жители, разположен на около 142 километра източно от Финикс.

"Израснал съм тук и в момента не разпознавам града, в който съм израснал", каза той. 

Спасителите са търсили изчезналите хора цяла нощ, а в събота е пристигнала допълнителна помощ, за да продължи търсенето, съобщиха властите на града във Фейсбук. Те призоваха хората да стоят далеч от историческия център на бившия миньорски град поради повредените сгради и опасните химикали и отломки, включително бутилки с пропан, отнесени от наводнението.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Наводнения Аризона Глоуб Загинали Изчезнали САЩ Окръг Гила Проливни дъждове Извънредни ситуации Спасителни операции
