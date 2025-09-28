Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Т рима души са загинали, а други са в неизвестност след наводнения в щата Аризона, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.
(Във видеото: Унищожителни наводнения в различни краища на САЩ: На какво се дължат тези бедствия?)
Tonight, intense flooding is causing serious damage in Globe, Arizona, USA. pic.twitter.com/1CAOYjNMXu— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 27, 2025
Карл Мелфорд, мениджър на Отдела за управление на извънредни ситуации в окръг Гила, заяви пред KPHO-TV, че двама от загиналите са били открити в автомобил, а третият е бил открит на друго място след наводненията в петък в Глоуб, град с около 7250 жители, разположен на около 142 километра източно от Финикс.
More horrifying scenes out of Globe, AZ, as floodwaters turned streets into rivers, sweeping cars from a dealership downstream.— WeatherNation (@WeatherNation) September 27, 2025
Unfortunately, the Southwest isn’t in the clear yet, with more heavy rain expected today and a slight risk of additional flooding across parts of… pic.twitter.com/mox670CHoz
"Израснал съм тук и в момента не разпознавам града, в който съм израснал", каза той.
Crazy afternoon of flooding around Phoenix/Scottsdale Arizona. This loop shows 1-hour precip amounts and half a dozen "considerable" Flood Warnings (white/green) pic.twitter.com/NVT9eU6VFE— Jesse Ferrell (@WeatherMatrix) September 26, 2025
Спасителите са търсили изчезналите хора цяла нощ, а в събота е пристигнала допълнителна помощ, за да продължи търсенето, съобщиха властите на града във Фейсбук. Те призоваха хората да стоят далеч от историческия център на бившия миньорски град поради повредените сгради и опасните химикали и отломки, включително бутилки с пропан, отнесени от наводнението.