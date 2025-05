Първи световни реакции след военната конфронтация между Индия и Пакистан

Е скалацията между двете ядрени страни – Индия и Пакистан, предизвика международни реакции.

Индия обяви, че започва операция срещу терористични обекти в Пакистан и че нанася прецизни удари по терористични бази.

Пакистан каза, че са били поразени граждански обекти, загинали са трима души и са били ранени 12 души.

По границата избухва и престрелка, при която бяха ранени две жени в Индия.

Държавната пакистанска телевизия дори съобщи, като се позова на източник от службите за сигурност, че пакистанските военновъздушни сили са свалили два индийски самолета, но не предостави повече детайли, предаде Асошиейтед прес.

По-рано говорител на пакистанската армия каза, че индийски самолети не са навлизали в пакистанското въздушно пространство, припомня Ройтерс.

Индия атакува Пакистан с ракети и изтребители

Светът не може да си позволи военна конфронтация между Индия и Пакистан, заяви Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по повод ескалацията на напрежението между двете страни, предадоха Ройтерс и Франс прес. Гутериш призова двете страни към военна сдържаност.

Китай изрази съжаление и загриженост от ударите на Индия срещу Пакистан и призова двете страни да проявят сдържаност в отговор на сериозното ескалиране на напрежението между двете ядрени сили, предаде АФП.

Китай, който има сухопътна граница и с двете страни и е близък съюзник на Пакистан, заяви, че изразява „съжаление за военните действия на Индия тази сутрин“ и че е „загрижен за текущото развитие на събитията“.

„Индия и Пакистан са съседи, които не могат да бъдат разделени, и са също съседи на Китай. Китай се противопоставя на всички форми на тероризъм", каза говорител на външното министерство.

„Призоваваме Индия и Пакистан да дадат приоритет на мира и стабилността, да запазят спокойствие и сдържаност и да избягват действия, които допълнително усложняват ситуацията“, добави говорителят.

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров също призова Индия и Пакистан към сдържаност и недопускане на по-нататъшна ескалация на конфликта, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

„Изразяваме дълбоки притеснения във връзка с изострянето на напрежението между дружествените ни страни – Индия и Пакистан, които са членове на Шанхайската организация за сътрудничество“, написа президентът в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Призоваваме и двете страни да проявяват максимална сдържаност, да не допускат по-нататъшна ескалация на конфликта и да се върнат към преговори за мирно решение. Киргизстан неизменно се застъпва за стабилност, сигурност и уважение на международното право“, написа президентът.

Светът трябва да "потърси сметка" на Индия след ударите ѝ по Пакистан, заявиха пакистански висши граждански и военни лидери, които се срещнаха след най-ожесточения сблъсък между двете ядрени сили за последните две десетилетия, предаде Франс прес.

"Призоваваме международната общност да признае сериозността на незаконните и непровокирани действия на Индия и да ѝ потърси сметка", настоя Комитетът за национална сигурност, след като пакистанската армия заяви, че при индийските удари по пакистанска територия и при престрелките между двете армии днес са загинали 26 цивилни.

"Тези незаконни действия са груби нарушения на суверенитета и териториалната цялост на Пакистан, които очевидно представляват военни действия съгласно международното право", пише в изявление, разпространено от канцеларията на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, допълва ДПА. "В тази връзка въоръжените сили на Пакистан са надлежно упълномощени да предприемат съответните действия", пише още в текста.

Индия нанесе ракетни удари по няколко района на Пакистан и контролираните от Исламабад части Кашмир. Индийските власти заявиха, че са предприели операция срещу "терористични лагери" на въоръжени групировки, които стоят зад нападението в Пахалгам от 22 април, допълва ДПА.

Индийското външно министерство: Ударите в Пакистан бяха насочени срещу терористични лагери

След атаката стана ясно, че индийският съветник по националната сигурност Аджит Донал е информирал американския държавен секретар Марко Рубио относно нанесените от индийските сили удари по обекти в Пакистан, съобщи индийското посолство във Вашингтон, предаде Франс прес.

"Действията на Индия бяха целенасочени и точни“, се казва в изявление на посолството, в което се допълва именно, че Рубио, който заема временно поста на американски съветник по националната сигурност е бил информиран за взетите мерки.

Рубио разговаря с колегите си от Индия и Пакистан, като призова двете страни да започнат преговори за уреждане на ескалиращото военно противопоставяне, съобщи Белият дом.

„Той призовава Индия и Пакистан да възстановят каналите за комуникация между лидерите си, за да разредят ситуацията и да предотвратят по-нататъшно ескалиране“, каза говорителят на Съвета за национална сигурност на САЩ Брайън Хюз, след като Индия нанесе въздушни удари на пакистанска територия.

