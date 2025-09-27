Свят

Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE

Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо, добави американският президент

27 септември 2025, 21:07
Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE
Източник: БТА/АР

П резидентът Доналд Тръмп разреши в събота разполагането на войски в северозападния американски град Портланд и в съоръженията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), с което разшири спорното си вътрешно използване на военните. 

„По искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, нареждам на министъра на войната Пийт Хегсет да осигури всички необходими войски за защита на опустошения от войната Портланд и всички наши съоръжения на ICE под обсада от атаки на Антифа и други местни терористи“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social.

„Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо“, добави той, без да уточнява какво има предвид „пълна сила“.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Портланд Разполагане на войски Вътрешна сигурност Антифа САЩ ICE Военни Трут Сошъл Протести
Последвайте ни

По темата

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 3 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 3 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 3 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

България Преди 1 час

Всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор, допълни той

Истината за кофеина и страшните сънища

Истината за кофеина и страшните сънища

Любопитно Преди 2 часа

За работещите на смени, особено за тези, които работят през нощта, кофеинът често е начин за справяне с умората

,

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Свят Преди 4 часа

След няколко дни в датската столица ще се състои европейска среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

Познават ли бабите в Северозапада еврото сред другите валути

България Преди 5 часа

Националният осигурителен институт вече провежда разяснителна кампания

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Свят Преди 6 часа

Това стана ясно, след като американски конгресмени от Демократическата партия публикуваха нова порция от тях

.

Иран отхвърли искането на САЩ да предаде целия си обогатен уран

Свят Преди 6 часа

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат

,

Русия съобщи за превземането на още три селища в Източна Украйна

Свят Преди 7 часа

Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област

.

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

България Преди 7 часа

Полша ще играе с Чехия за третото място на Мондиала

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 7 часа

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 8 часа

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 8 часа

Подробности четете в следващите редове

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Свят Преди 9 часа

На бившия президент на Сирия са повдигнати обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода

<p>Дронове бяха забелязани&nbsp;над най-голямата датска военна база</p>

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Свят Преди 9 часа

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", което за кратко беше затворено

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Любопитно Преди 10 часа

"Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението", заяви бившата звезда на националите по волейбол

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 10 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 10 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

А в събота вечер всички правят секс

Edna.bg

Какво казват таро картите за Big Brother участниците?

Edna.bg

Генчев: Никой не е надигравал ЦСКА така, както ние - няма нужда да им помагат

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос защитиха трофея си от Суперкупата на Гърция

Gong.bg

България на финал! Историческият волейболен мач ще се излъчи на голям екран в няколко града в страната

Nova.bg

Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада

Nova.bg