"Газа – спрете клането": Какво се случи на протеста в Берлин

Организаторите обвиняват Израел в геноцид срещу палестинците

28 септември 2025, 07:47
Х иляди хора се събраха вчера в центъра на Берлин, за да протестират срещу военните действия на Израел в ивицата Газа, като организаторите прогнозират, че десетки хиляди ще се присъединят към протеста в течение на деня, предаде ДПА.

* Видеото е архивно!

Демонстрацията "Всички погледи към Газа" започна пред кметството на Берлин и се придвижи към Колоната на победата, паметник в парка "Тиргартен" в германската столица.

Сред тълпата се чуваха скандирания "Свобода за Палестина" и "Да живее международната солидарност", а на плакатите се четеше "Газа – спрете клането", "Никога повече – за всички" и "Свобода за Палестина".

Протестът беше организиран от обединение на около 50 групи, включително пропалестински организации, партия "Левите", Медико Интернешънъл и "Амнести Интернешънъл". Техните искания включват незабавно спиране на износа на оръжие от Германия за Израел, безпрепятствен хуманитарен достъп до Газа и санкции на ЕС срещу Израел.

Полицията в Берлин съобщи, че около 1800 полицаи са разположени в целия град. Организаторите регистрираха 30 000 участници, но очакват още, като отбелязват, че най-голямата демонстрация в столицата в подкрепа на Газа досега е събрала около 50 000 души.

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Организаторите обвиняват Израел в геноцид срещу палестинците – обвинение, което Израел категорично отхвърля.

И в Дюселдорф няколко хиляди души се събраха на демонстрация, за да привлекат вниманието към тежкото положение на палестинците в разкъсваната от война ивица Газа, отбеляза ДПА. 

Полицията в германския град разположи голям контингент от служители, но следобед говорител заяви, че събитието е протекло мирно.

Маршрутът на шествието е от главната жп гара през центъра на града. Някои от участниците пристигнаха в Дюселдорф с автобус от други части на Германия.

Демонстрацията, организирана от акционен алианс, се проведе под мотото: "Няма да забравим Газа – свобода за Палестина и всички потиснати народи".

Вижте повече в нашата галерия:

Масов протест в Берлин: Хиляди призоваха за санкции срещу Израел
5 снимки
хиляди призоваха за санкции срещу Израел
хиляди призоваха за санкции срещу Израел
хиляди призоваха за санкции срещу Израел
хиляди призоваха за санкции срещу Израел
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Протест Берлин Ивица Газа Израел Палестина Военни действия Хуманитарен достъп Санкции срещу Израел Германия Демонстрация Свобода за Палестина
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
