"Нашествие от млади мъже": Как Фараж печели британците

Партията му води в проучванията

28 септември 2025, 06:57
"Нашествие от млади мъже": Как Фараж печели британците
Найджъл Фараж   
Източник: getty images

В ъпреки недостъпните жилища, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура във Великобритания, Найджъл Фараж накара доста британци да повярват, че миграцията е най-големият проблем. Партията му води в проучванията, съобщи Deutsche Welle.

Човек може да си помисли, че Найджъл Фараж вече е станал министър-председател. Докато кабинетът на лейбъристите и парламентът бездействаха по време на лятната ваканция, лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" провеждаше ежеседмични пресконференции, на които представяше миграционната си политика. Там той говореше за "нашествие от млади мъже", които влизали незаконно в страната и представлявали "бич за съвременна Великобритания".

С тези популистки твърдения Фараж явно засяга един чувствителен нерв на сънародниците си, коментира германската обществена медия АРД. Проучване на Института за изследване на общественото мнение YouGov показва, че въпреки недостъпните жилища под наем, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура - от ВИК-тръбите до ж.п.-линиите - много британци очевидно смятат, че никой друг въпрос не е толкова важен за страната, колкото политиката в областта на миграцията и убежището.

Фалшиви пропорции

Проучванията показват също, че избирателите надценяват цифрите: 47% от анкетираните смятат, че в Обединеното кралство има повече нелегални мигранти (хора с просрочени визи или оставащи в страната след отхвърлена молба за убежище), отколкото легално пребиваващи. Според различни официални преценки нелегалните са между 120 000 и 1,3 милиона. Същевременно във Великобритания живеят около 11 милиона мигранти с официално разрешение. Броят на молбите за убежище също е по-нисък, отколкото в съседните европейски държави.

"Реформирай Обединеното кралство" обаче пренебрегва тези факти. Съпартиецът на Фараж - Зия Юсеф - дори сравни имиграцията с военна операция. "През последните осем години на британските брегове са пристигнали нелегално повече хора, отколкото са щурмували бреговете на Нормандия по време на Втората световна война", казва Юсеф, цитиран от АРД.

Медиите формират мнение

Тим Бейл, политолог от Лондонския университет "Куин Мери", обвинява британските медии за изкривяването на картината: "Електронните медии се ориентират по печатните издания. Но вестниците в тази страна са преобладаващо десни и антимигрантски настроени до степен, която може би е трудно да си представим в други страни."

Това означава, че тъмната страна на бягството и миграцията - любимата тема на "Реформирай Обединеното кралство" - се отразява по всички канали. Никой друг политик не доминира в заглавията това лято така, както Найджъл Фараж - например с призиви за протести пред бежанските центрове или за сключване на споразумение с талибаните в Афганистан за репатриране на бежанци.

И тази кампания дава резултат: с близо 30 процента подкрепа десните популисти вече водят в нагласите, изпреварвайки с около 10 процентни пункта лейбъристите. За Найджъл Фараж и неговата партия лятото не би могло да бъде по-добро, коментира по-нататък АРД.

Лейбъристите и торите губят гласове

Партията обаче дължи възхода си и на упадъка на двете основни традиционни партии - лейбъристите и торите. "Исторически безпрецедентната комбинация от ново, твърде непопулярно правителство и една не по-малко непопулярна опозиция, наскоро изгубила изборите, даде на "Реформирай Обединеното кралство" чудесна възможност да се превърне в най-важния изразител на недоволството", казва политологът Робърт Форд от Манчестърския университет.

Според него само сложната британска избирателна система е попречила на тази партия да стане трета сила в парламента след последните избори. Гласовете щяха да ѝ стигнат за това, тъй като недоволството от 14-годишната консервативна политика на строги икономии и скандали беше огромно, добавя наблюдателят. 42% от гласувалите за "Реформирай Обединеното кралство" са бивши гласоподаватели на Консервативната партия, а 33% доскоро изобщо не са гласували на избори. Казано по друг начин: популистите вече са изместили най-старата и дълго време най-успешна партия в Обединеното кралство като официална опозиция.

На местните избори през май "Реформирай Обединеното кралство" спечели 677 места в регионалните съвети и представителства, включително в традиционни крепости на лейбъристите. И ако лейбъристите искат да ги настигнат, ще трябва да се опитат да привлекат левоцентристките избиратели. Изследване показа, че те са загубили най-много гласове в посока към зелените и либералдемократите, както и в полза на колебаещите се. Вместо това обаче социалдемократите се лутат или се стремят да привлекат десните избиратели с бързи решения, свързани с реда и законността, например със спиране на събирането на семействата - въпреки че статистически тези избиратели преминават предимно към "Реформирай Обединеното кралство".

Простички рецепти

Решенията на десните популисти за нелегалната миграция също звучат примамливо прости: масови депортации, по пет полета на ден за екстрадиране на мигранти, огромни центрове за подлежащи на депортиране чужденци, свързване на всички регистри с цел проследяване на хората, живеещи незаконно в Обединеното кралство.

Това може и да противоречи на принципите на правовата държава, но популистите имат отговор и на този въпрос: Обединеното кралство просто трябва да се оттегли от Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията на ООН за бежанците. Експертите са съгласни, че това е възможно, но е изключително сложно и отнема много време, пише АРД.

Нестабилна ситуация

За да се превърне от обикновена протестна партия в успешна управляваща партия, "Реформирай Обединеното кралство" ще трябва да разработи надеждна програма, казва Робърт Форд. "Тази от миналата година беше напълно неправдоподобна, числата не отговаряха на действителността, а идеите бяха до голяма степен неосъществими. Дори Фараж се дистанцира от тази програмата, признавайки, че представлява по-скоро набор от пожелания.

През следващите години могат да се случат много неща - толкова е нестабилна британската политика в момента. Възможно е консерваторите да намерят изход от сегашната си безнадеждна ситуация - например с подходящ нов партиен лидер. Нищо чудно, ако и "Реформирай Обединеното кралство" се провали заради основните си донори от чужбина, за които някои медии твърдят, че са свързани с данъчни оазиси. А може и Левицата стратегически да подкрепи лейбъристите.

Така че все още всичко е възможно, посочва в заключение АРД.

Източник: Deutsche Welle    
Найджъл Фараж Реформирай Обединеното кралство Миграция във Великобритания Британска политика Популизъм Обществени проучвания Избори във Великобритания Нелегални мигранти Консервативна партия Лейбъристка партия
