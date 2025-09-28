Любопитно

Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя

В Библията е запазена книга с неговите пророчества

28 септември 2025, 07:19
Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя
Ч естваме паметта на свети пророк Варух и на преподобния Харитон Изповедник.

Пророк Варух бил Божи избраник и възвестявал Неговата воля на еврейския народ във връзка със завладяването на земите им от вавилонците в седми век преди Христос. Като помощник на пророк Йеремия, когато Йеремия бил в затвора, Варух записвал неговите пророчества и след това ги четял на народа в храма. Заради справедливите си обвинения към цар Йоаким и народа Варух не бил обичан, но не преставал да говори истината. В Библията е запазена книга с неговите пророчества. Пророк Варух говори и за идването на Божия Син на земята като Спасител на човешкия род.

Свети Харитон бил родом от малоазийския град Икония (днес Коня, Турция) и живял по времето на император Аврелиан (270-275 г.). Бил известен с християнската си духовност и когато бил издаден указ срещу християните, той бил един от първите заловени от управителя на града. Подложили го на ужасни мъчения, но още докато бил в затвора, император Аврелиан бил убит. Следващият император, Проб, отменил указа и така Харитон бил освободен. Върната била свободата на затворниците, а заточениците можели да се върнат в родните си места. Тия, които се криели по пещери и пустини, отново започнали да се събират свободно на молитва. А Харитон решил да отиде в Йерусалим и да живее като отшелник в пещери в района. Славата му се разпространила бързо и много други монаси се събрали край него. Така Харитон създал манастира във Фара. Въпреки това, жадувайки за уединение, той отново заминал за вътрешността на пустинята, където в района на Сука създал нова обител.

Свети Харитон се преселил във вечността на 28 септември 350 г. Понеже безстрашно изповядвал вярата си и страдал за това, но не загинал мъченически, е наречен изповедник. От него е останал обредът на монашеското пострижение, т.е. посвещение.

