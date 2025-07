ЕС действа добре, но може и по-добре: Защо хакерите обичат болниците в Европа

П рестъпниците все по-често насочват атаките си към ценни здравни данни, застрашавайки пациентите, пише Politico .

Саймън Майер, травматолог и ортопед, бил извън дежурство, когато една вечер получил обаждане от колега. Университетската болница във Франкфурт станала мишена на масирана кибератака, която изисквала спешна намеса.

На следващата сутрин Майер, който бил и координатор по извънредните ситуации в болницата, седнал на кризисна среща с ръководството. IT екипите работили цяла нощ без успех, а сега пред тях стояло съдбоносно решение.

"Трябваше да прекъснем достъпа на цялата болнична мрежа до интернет", спомня си Майер. "Не искахме да дадем на никого шанс да се меси в нашите IT системи."

Интернет достъпът бил спрян, базите данни замразени, а медицинският персонал трябвало да премине на работа с химикал и хартия, както и с телефонни разговори, за да продължи да оказва грижи.

"Това сериозно затрудни комуникацията между електронните ни системи", разказва Майер. Достъпът до лабораторни резултати или данни от мобилни рентгенови апарати станал истинско предизвикателство, тъй като системите не можели да се свържат с болничната база данни.

"Наложи се да пренасрочим прегледи, само за да можем да погледнем досиетата на пациентите, и отложихме някои планирани операции", допълва той.

Сега, година и половина по-късно, системата все още не е върната към "нормален" режим, казва Майер. Достъпът до интернет и базите данни остава ограничен, а в момента се провежда скъпа реконструкция на инфраструктурата, за да бъдат отстранени дългогодишно експлоатирани уязвимости.

Тази атака е само една от общо 309 инцидента, свързани с киберсигурността в здравния сектор на ЕС през 2023 г., повече от всеки друг критичен сектор. Цената на една голяма атака обикновено достига около 300 000 евро.

Осрвен финансовите щети, кибеатаките застрашават живота на пациентите. Това стана ясно наскоро в Обединеното кралство, където смъртта на пациент беше свързана, наред с други фактори, със забавен резултат от кръвен тест, причинен от кибератака, която наруши работата на патологичните лаборатории през миналото лято.

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус определи кибератаките срещу здравеопазването като "въпроси на живот и смърт".

Въпреки че здравният сектор се превърна в основна цел за киберпрестъпниците през последните години, поставяйки в риск човешки животи, той парадоксално инвестира по-малко в киберсигурност от всяка друга индустрия, оставяйки високоценни данни незащитени.

