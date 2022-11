"Политико": Европа все още не може да се откаже от навика да ползва руски газ

Е вропейските лидери се хвалят, че са намалили зависимостта си от руския газ, откакто Владимир Путин нахлу в Украйна. Но това е само част от истината.

МАЕ: Европа e изправена пред огромен недостиг на газ

Докато доставките на природен газ, доставян по тръбопроводи, са намалели драстично тази година,

през първите девет месеца на 2022 г. вносът на втечнен природен газ (LNG) от Русия в ЕС се е увеличил с 46% на годишна база, сочат данни на Европейската комисия.

The EU is proud to have cut their reliance on Russia's gas since Vladimir Putin invaded Ukraine.



But that's only part of the story.



While supplies of natural gas fell dramatically, liquefied natural gas (LNG) imports from Russia increased by 46 percent: https://t.co/nCHDrlJLDF