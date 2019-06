Д ългите опашки от хора по маршрутите за изкачване на връх Еверест може да са част от причините за смъртта на седем алпинисти през миналата седмица, пише сайтът „Лайв Сайънс“ (Live Science).

Тези тълпи доведоха до смъртоносно задръстване. Един от загиналите катерачи, 27-годишният Нихал Багван от Индия е чакал в задръстването „повече от 12 часа и е бил изтощен“, обяснява Кешав Паудел от компания, която организира експедиции на Еверест. „Шерпите са го пренесли в лагер 4, но той е издъхнал там“, добавя Паудел.

Изтощението е риск, с който се сблъсква всеки катерач. Но кое е това, което е свързано със засиления трафик на Еверест и което прави така, че някои хора да загубят живота си?

Трафикът означава, че хората ще трябва да прекарват повече време на височини, които натоварват тялото и ако трябва да слязат на по-ниска височина поради болест, това означава по-дълго чакане за евентуално животоспасяващо лечение, казва експерт.

Опасностите на Еверест

Най-високият връх в света – Еверест е разположен на 8848 метра над морското равнище. Катерачите обаче може да започнат да изпитват симптомите на остра планинска болест на много по-ниска височина от 2200 метра, обяснява д-р Андрю Лукс, професор в Медицинския университет във Вашингтон.

Острата планинска болест не е фатална, но може да ви накара да се почувствате много болни. Тя засяга около 77% от алпинистите, които се катерят на височина между 1850 и 5895 метра. Хората изпитват предимно главоболие, но може да чувстват и гадене, повръщане, летаргия и замаяност.

Тази болест може да бъде предотвратена, ако катерачите бавно се изкачват след 3000 метра, не пренебрегват начина, по-който се чувстват и вземат ацетазоламид или противовъзпалителния стероиден дексаметазон.

