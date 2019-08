Е дна от най-коментираните снимки от международни анализатори, журналисти дипломати и обикновени потребите на социални мрежи последните дни, е снимка от Техеран на командира на Бреговата охрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Али Муслах ал Ахбаби на среща с командира на иранската брегова охрана, Касим Резай. Двамата военни седят усмихнати, ръкувайки се пред фотографите от иранските правителствени агенции. Първият въпрос на всички, които следят новините от Персийския залив беше: „Какво се случва!?“

До съвсем скоро ОАЕ и Иран изразяваха нежеланието си да разговарят с последователни словесни удари, саботажни действия срещу танкери, публични изявления и струпване на военна сила. Но изглежда идват нови времена, наложени от променената политическа обстановка и липсата на търпение сред американските съюзници в Залива към Тръмп. Въпросната снимка е първата по рода си от години и идва на фона на новини за изненадващото изтегляне на силите на ОАЕ от Йемен, където те се сражаваха активно срещу подкрепените от Иран бунтовнически сили на хутите. Хутите, които още държат контрола върху йеменската столица Санаа продължават да атакуват саудитски военни и граждански обекти, но на 2 август обявиха „замразяване“ на атаките по позиции на ОАЕ. Едва ли всички тези новини са съвпадение. Тези събития показват координирани действия за деескалация на фона на нерешителността на САЩ и Саудитска Арабия. Абу Даби също така отказа да обвини официално Иран за атаките върху танкери в Персийския залив, въпреки че сред тях имаше и плавателни съдове на ОАЕ.

Why the #UAE has signed a document on border security with #Iran after months of lobbying in the US for a tougher stance on Tehran? pic.twitter.com/VtCwlyjZSO