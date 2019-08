Н апрежението между САЩ и Турция може да се усети от всеки един анализатор и дипломат, който следи отблизо ситуацията в Сирия. Администрацията на Тръмп опитва да преговаря с идеята да предотврати турска интервенция в Североизточна Сирия, която се очаква през следващите две седмици. Представители на американското и турското правителство се срещнаха в Анкара.

Турция и САЩ се договориха да създадат координационен център за съвместни операции в Северна Сирия, съобщи турското Министерство на отбраната. Договорено било също "зоната за сигурност ще се превърне в коридор на мира", като ще бъдат предприети и необходимите мерки за връщане на сирийските бежанци у дома. Районът с ширина от 30 до 40 километра по протежение на сирийско-турската граница ще бъде контролиран от Турция в координация със САЩ, съобщава Анадолската агенция. Според нея членовете на кюрдските формирования ще трябва да напуснат тази територия и да предадат тежкото въоръжение.

Междувременно, президентът Реджеп Ердоган обяви, че операцията – насочена срещу кюрдските сили в Сирия – е в подготовка и турската администрация очаква САЩ да действат като съюзници.

През последните седмици турската армия изпраща допълнителни части и оборудване по границата със Сирия.

В същото време, американското министерство на отбраната изпраща свои представители в Анкара. Напрежението между съюзниците в НАТО е заради американската подкрепа за сирийските кюрдски части, познати като YPG, които съставляват и голяма част от Сирийските демократични сили (СДС).

СДС в момента контролира цяла Източна и Североизточна Сирия, като има претенции и върху граничния район между Турция и Сирия. Тъй като СДС проведоха успешна кампания срещу Ислямска държава, Вашингтон остави силите им да контролират тези територии, изпращайки допълнителна помощ.

