Заради семеен спор: Изгониха италианска принцеса от единствена по рода си вила

П ринцеса Рита Бонкомпани Лудовизи, вдовицата на принц Николо Бонкомпани Лудовизи, беше изгонена от вила в Рим с уникална фреска на Караваджо заради дългогодишен съдебен спор за наследство, предадоха ДПА и Ройтерс.

Италианските карабинери изведоха родената и израснала в Тексас 73-годишната Рита Бонкомпани Лудовизи от вилата, в която се намира единствената известна таванна картина на бароковия художник Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610). Половината от имота е нейна собственост според завещание, а другата половина - покойният принц Николо е оставил на синовете си от първия брак. Той почина през 2018 г.

В рамките на спора за наследството са направени няколко неуспешни опита историческата сграда, наречена "Аврора" да бъде продадена на търг за около 140 милиона евро, а сега съдът е разпоредил вилата да бъде напусната.

Според синовете на принц Бонкомпани Лудовизи принцесата не се грижи за къщата както трябва и предлага платени обиколки с екскурзовод без разрешение.

Един от наследници на покойния принц обясни, че вилата трябва да бъде ремонтирана обстойно.

Вилата е построена през 1570 г. и принадлежи на семейство Лудовизи от началото на 17-и век. През 1597 г. кардинал Дел Монте, дипломат и покровител на изкуството, поръчва на Караваджо, тогава едва прехвърлил 20-те, да изрисува тавана на малка стая на първия етаж, която той използва като алхимична лаборатория. Широкият 2,75 метра стенопис е нарисуван с масло директно върху мазилката и изобразява алегорична сцена с боговете Юпитер, Нептун и Плутон, представляваща преобразуването на олово в злато. Караваджо рисува собствените си лице и тяло върху всяка една от трите фигури.

