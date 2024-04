Заради напрежението в Близкия изток: Байдън отмени пътуването си до Делауеър

Д жо Байдън прекъсна пътуването си до Делауеър за спешни консултации във Вашингтон по въпросите на Близкия изток. Напрежението в региона се покачи на фона на нарастващите опасения от иранско нападение срещу Израел, предаде АФП.

Иран се закани да отвърне на удара, след като на 1 април предполагаем израелски удар изравни със земята иранското консулство в Дамаск. При атаката загинаха 7 членове на елитната Революционна гвардия, включително двама генерали.

President Biden is cutting his weekend in Delaware short and returning to Washington, DC today. The White House says the president will "consult with his national security team about events in the Middle East." https://t.co/hiWmWZoxMs

Официални представители на САЩ предупредиха, че в отговор се очаква значителна атака срещу Израел.

Напрежението се повиши на 13 април, когато иранските Революционни гвардейци заловиха контейнеровоз, близо до Ормузкия проток.

По-късно операторът на кораба, италианско-швейцарската група MSC, потвърди, че иранските власти са се качили на борда му.

Белият дом се противопостави на конфискуването на плавателния съд, собственост на Великобритания.

