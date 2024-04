"Хизбула" изстреля "десетки" ракети по цели в Израел

П одкрепяното от Иран ливанското движение "Хизбула" заяви днес, че е изстреляло десетки ракети по израелски позиции в отговор на израелски атаки срещу Южен Ливан, предаде Франс прес.

Групировката обяви това на фона на опасенията, че Иран ще предприеме ответни действия срещу Израел, обвинен за нанесен по иранското консулство в Дамаск удар, при който според неправителствена организация са загинали 16 души, в това число двама генерали от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Бойци на "Хизбула" атакуваха "вражески артилерийски позиции /.../ с десетки ракети "Катюша", се казва в изявление на движението, което допълва, че обстрелът е "отговор на вражеските нападения срещу села в южната част на страната и жилища на мирни граждани".

Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелването на около 40 обекта от ливанска територия, някои от които са били прехванати. Няма данни за пострадали, казаха военните, уточнявайки, че по-рано са били прехванати два "дрона с експлозиви на "Хизбула".

Ливанската информационна агенция ННА съобщи днес за израелски артилерийски обстрел и удари по няколко ливански погранични села.

От началото на войната в ивицата Газа между Израел и "Хамас" на 7 октомври между израелската армия и "Хизбула", която подкрепя палестинското движение, има почти всекидневна размяна на огън. По данни на АФП в резултат на тези атаки в Ливан са убити най-малко 363 души, главно бойци на "Хизбула", но също най-малко 70 цивилни. Според израелската армия в Северен Израел са убити десет войници и осем цивилни.

След изявлението на американския президент Джо Байдън в сряда, че Иран "заплашва да предприеме голяма атака срещу Израел", американският генерал, отговарящ за Близкия изток, Майкъл Ерик Курила, пристигна на посещение в Израел.

Според израелско официално изявление американският министър на отбраната Лойд Остин е обсъдил вчера с израелския си колега Йоав Галант "равнището на готовност за иранска атака срещу Израел".

"Израел няма да допусне иранско нападение на своя територия", заяви Галант.

"Ако Иран извърши нападение от своя територия, Израел ще отговори и ще атакува Иран", предупреди преди това израелският външен министър Израел Кац.

САЩ потвърдиха за пореден път "непоколебимата си подкрепа за отбраната на Израел", въпреки напрежението между Байдън и израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с начина, по който се води войната срещу "Хамас".

