Израел предприе нови атаки в Газа и Ливан

И зраелските сили са атакували нови цели в ивицата Газа и в южната част на Ливан, съобщиха днес официални лица на фона на нарастващите страхове за разширяване на кризата в Близкия изток, съобщи ДПА.

Стрелби, запалени коли и къщи: Разгневени израелски заселници нахлуха в село на Западния бряг

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) днес съобщиха, че са нанесли артилерийски удар по обект в Газа, откъдето снощи са били изстреляни няколко прехванати в последствие ракети към Израел. Бойни самолета са разрушили три установки за изстрелване заедно с 20 ракети, докато в петък повече от 30 цели в различни части на палестинския анклав са били атакувани от въздуха.

🚨BREAKING: Israeli warplanes destroy Herzallah Tower in Nusseirat refugee camp in central Gaza.—SNN.



Israel has been attacking Nusseirat extensively for the past 2 days with multiple reports regarding bombardment, artillery shelling and shooting. pic.twitter.com/FzpQX2ITE5