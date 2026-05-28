Два петъка в една седмица: Историческият парадокс при продажбата на Аляска

А ко някога сте искали да изживеете два петъка в рамките на една седмица, всичко, от което се нуждаете, са 7,2 милиона долара и огромно парче земя. Точно това се случва през 1867 г., когато Руската империя продава Аляска на САЩ за сумата от 7,2 милиона долара (едва по 2 цента на акър). Сделката урежда идеално и двете страни: Вашингтон копнее да разшири територията си и да засили търговията в Тихия океан, докато Москва става все по-несигурна относно защитата на този далечен колониален пост, намиращ се на хиляди километри от столицата.

На място в Аляска обаче трябвало да се решат няколко изключително странни практически проблема. Сред най-любопитните бил въпросът с времето, датите и календарите.

Битката на календарите: Юлиански срещу Григориански

По онова време Русия все още използва стария Юлиански календар – слънчева система за летоброене, въведена от Юлий Цезар над 1800 години по-рано. В същото време САЩ и по-голямата част от Европа отдавна са преминали към Григорианския календар, въведен от папа Григорий XIII през 1582 г.

Двата календара са идентични като структура: имат едни и същи месеци, 365 дни в годината и високосна година на всеки четири години. Юлианският календар обаче леко надценява дължината на астрономическата слънчева година (приема я за 365,25 дни вместо 365,2422 дни). Това звучи незначително, но с натрупването на вековете датите започват драстично да се разминават с естествените сезони. Григорианската реформа поправя това, като пропуска високосните години в годините, завършващи на „00“, освен ако цифрата не се дели на 400.

Към 1867 г. това разминаване вече е достигнало цели 12 дни. На практика датата в Русия изоставала с 12 дни от тази в САЩ. Различавали се обаче само числата на месеца, докато дните от седмицата оставали абсолютно същите. Така например петък, 18 октомври 1867 г. по Григорианския стил, съответствал на петък, 6 октомври 1867 г. по Юлианския.

Часовият парадокс и Международната линия на датите

Към казуса с календара се добавил и проблемът с часовите зони. Под руско управление Международната линия за смяна на датата преминавала по източната граница на Аляска с Канада. Това поставяло Аляска в азиатската част на земното кълбо – с един ден напред от това, което предполагало географското ѝ положение. След като територията преминала в американски ръце, линията била преместена на запад в Беринговия проток, което автоматично „прехвърлило“ Аляска в американската страна на света.

Когато настъпил денят за официалното прехвърляне на земята, комбинираният ефект от тези две промени – 12 дни напред заради новия календар МИНУС един ден заради преместването на линията на датите – довел до истински времеви абсурд.

Жителите на Аляска буквално си легнали в нощта на петък, 6 октомври 1867 г., и се събудили на сутринта на петък, 18 октомври 1867 г. Цяла поредица от дати изчезнала за една нощ, но по някакъв начин денят отново бил петък.

Октомврийската революция, която всъщност е през ноември

Русия, от своя страна, инатливо продължава да използва Юлианския календар чак до 1918 г. – веднага след като царят е свален от власт и комунистите завземат управлението в събитие, останало в историята като Октомврийската революция от 1917 г.

Само че, заради същия този календарен парадокс, събитието всъщност изобщо не се е случило през октомври. Според Григорианския календар, по който днес живее целият свят, революцията всъщност избухва на 7 ноември 1917 г.