Любопитно

Два петъка в една седмица: Историческият парадокс при продажбата на Аляска

Когато САЩ купуват територията от Русия, местните жители си лягат на 6 октомври и се събуждат на 18 октомври... но пак в петък

28 май 2026, 06:39
Два петъка в една седмица: Историческият парадокс при продажбата на Аляска
Източник: iStock

А ко някога сте искали да изживеете два петъка в рамките на една седмица, всичко, от което се нуждаете, са 7,2 милиона долара и огромно парче земя. Точно това се случва през 1867 г., когато Руската империя продава Аляска на САЩ за сумата от 7,2 милиона долара (едва по 2 цента на акър). Сделката урежда идеално и двете страни: Вашингтон копнее да разшири територията си и да засили търговията в Тихия океан, докато Москва става все по-несигурна относно защитата на този далечен колониален пост, намиращ се на хиляди километри от столицата.

На място в Аляска обаче трябвало да се решат няколко изключително странни практически проблема. Сред най-любопитните бил въпросът с времето, датите и календарите.

Битката на календарите: Юлиански срещу Григориански

По онова време Русия все още използва стария Юлиански календар – слънчева система за летоброене, въведена от Юлий Цезар над 1800 години по-рано. В същото време САЩ и по-голямата част от Европа отдавна са преминали към Григорианския календар, въведен от папа Григорий XIII през 1582 г.

Двата календара са идентични като структура: имат едни и същи месеци, 365 дни в годината и високосна година на всеки четири години. Юлианският календар обаче леко надценява дължината на астрономическата слънчева година (приема я за 365,25 дни вместо 365,2422 дни). Това звучи незначително, но с натрупването на вековете датите започват драстично да се разминават с естествените сезони. Григорианската реформа поправя това, като пропуска високосните години в годините, завършващи на „00“, освен ако цифрата не се дели на 400.

Към 1867 г. това разминаване вече е достигнало цели 12 дни. На практика датата в Русия изоставала с 12 дни от тази в САЩ. Различавали се обаче само числата на месеца, докато дните от седмицата оставали абсолютно същите. Така например петък, 18 октомври 1867 г. по Григорианския стил, съответствал на петък, 6 октомври 1867 г. по Юлианския.

Часовият парадокс и Международната линия на датите

Към казуса с календара се добавил и проблемът с часовите зони. Под руско управление Международната линия за смяна на датата преминавала по източната граница на Аляска с Канада. Това поставяло Аляска в азиатската част на земното кълбо – с един ден напред от това, което предполагало географското ѝ положение. След като територията преминала в американски ръце, линията била преместена на запад в Беринговия проток, което автоматично „прехвърлило“ Аляска в американската страна на света.

Когато настъпил денят за официалното прехвърляне на земята, комбинираният ефект от тези две промени – 12 дни напред заради новия календар МИНУС един ден заради преместването на линията на датите – довел до истински времеви абсурд.

Жителите на Аляска буквално си легнали в нощта на петък, 6 октомври 1867 г., и се събудили на сутринта на петък, 18 октомври 1867 г. Цяла поредица от дати изчезнала за една нощ, но по някакъв начин денят отново бил петък.

Октомврийската революция, която всъщност е през ноември

Русия, от своя страна, инатливо продължава да използва Юлианския календар чак до 1918 г. – веднага след като царят е свален от власт и комунистите завземат управлението в събитие, останало в историята като Октомврийската революция от 1917 г.

Само че, заради същия този календарен парадокс, събитието всъщност изобщо не се е случило през октомври. Според Григорианския календар, по който днес живее целият свят, революцията всъщност избухва на 7 ноември 1917 г.

Източник: iflscience    
Аляска продажба на Аляска Юлиански календар Григориански календар Международна линия на датите история на САЩ история на Русия Октомврийска революция календарен парадокс времеви зони
Последвайте ни
Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 29 минути

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

България Преди 35 минути

Това е единствената точка в дневния ред

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Свят Преди 9 часа

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

България Преди 10 часа

Текат претърсвания

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 10 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 10 часа

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България Преди 11 часа

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 11 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 12 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

България Преди 12 часа

Установени са удостоверения за търпимост с невярно съдържание

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Свят Преди 12 часа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 13 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Свят Преди 13 часа

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са "Пейтриът"

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Свят Преди 14 часа

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 май, четвъртък

Edna.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Септември и Янтра решават последния участник в efbet Лига

Gong.bg

Делова получил сериозна контузия в последния мач на ЦСКА, освободиха го от лагера на Косово

Gong.bg

Любопитни факти за Световното първенство по футбол през 2026 г.

Nova.bg

Премиерът ще бъде приет днес от лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия

Nova.bg