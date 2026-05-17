Свят

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности

17 май 2026, 09:20
С ветовната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда.

СЗО съобщи, че генералният директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус е преценил, че огнището на ебола, причинено от вируса Бундибугио, представлява „извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение“ (PHEIC), макар засега да не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация.

Според организацията решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.

Към събота в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго са регистрирани осем лабораторно потвърдени случая, 246 предполагаеми случая и 80 предполагаеми смъртни случая в най-малко три здравни зони, посочи СЗО. Провинцията граничи с Уганда и Южен Судан.

Организацията съобщи още, че на 15 и 16 май в столицата на Уганда Кампала са били установени два лабораторно потвърдени случая, единият от които е завършил със смърт. По данни на СЗО двамата заразени са пътували от ДР Конго и между случаите не е установена пряка връзка.

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

Според германския институт „Роберт Кох“ смъртността при ебола може да достигне до 90 процента при липса на своевременно лечение.

По време на епидемията в Западна Африка през 2014–2015 г. от заболяването загинаха над 11 000 души.

Последното огнище на ебола в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам.

