Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

И нцидент в Асеновград като по чудо се размина без жертви и пострадали хора. Огромното дърво падна върху два паркирани автомобила на улица в града в четвъртък рано сутринта.

Една от колите е напълно смачкана. Улицата е изцяло блокирана, тъй като дънерът е препречил и двете платна за движение, съобщава NOVA.

На място е пристигнал екип на местната пожарна. Огнебореците ще разрежат дървото и ще го премахнат от пътното платно. Собствениците на пострадалите коли заявиха, че ще подадат жалби в общината.