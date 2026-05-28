Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

Един от автомобилите е напълно смазан, улицата е блокирана

28 май 2026, 08:57
И нцидент в Асеновград като по чудо се размина без жертви и пострадали хора. Огромното дърво падна  върху два паркирани автомобила на улица в града в четвъртък рано сутринта.

Една от колите е напълно смачкана. Улицата е изцяло блокирана, тъй като дънерът е препречил и двете платна за движение, съобщава NOVA.

На място е пристигнал екип на местната пожарна. Огнебореците ще разрежат дървото и ще го премахнат от пътното платно. Собствениците на пострадалите коли заявиха, че ще подадат жалби в общината.

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

България Преди 10 минути

Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва, заяви кметът на Варна

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Любопитно Преди 31 минути

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Свят Преди 38 минути

Круизният лайнер MV Hondius се готви за плаване на 13 юни след голяма дезинфекция. На борда на кораба избухна епидемия от редкия щам на хантавирус „Андес“, който се предава от човек на човек. Трима души загинаха, а нови случаи излизат и до днес

Пламен Абровски

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

България Преди 51 минути

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Технологии Преди 1 час

Технологичният гигант пуска глобално „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ и „WhatsApp Plus“. Срещу месечна такса от 3$ до 4$ потребителите ще получат достъп до допълнителни анализи, премиум стикери и по-големи възможности за персонализация

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

България Преди 1 час

Два екипа на пожарната са овладели пламъците, няма пострадали

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Любопитно Преди 1 час

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

България Преди 1 час

Взета е проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Свят Преди 1 час

СЗО предупреждава, че мярката може да ускори разпространението на вируса чрез нелегални маршрути

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

България Преди 2 часа

Общинските съветници прегласуват решението след ветото на Васил Терзиев и пореден протест срещу презастрояването

Безсмъртна медуза: Биолози разкриха тайната на създание с вграден механизъм срещу стареене

Любопитно Преди 2 часа

Учените дешифрираха генетичния код на Turritopsis dohrnii – единственият организъм на Земята, способен да рестартира жизнения си цикъл

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Инвеститорите се опасяват, че напрежението около Ормузкия проток може да разтърси световната икономика

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Свят Преди 2 часа

Киев обяви, че ще засили ударите срещу руската нефтена индустрия, а Москва заплаши с нови масирани удари по Украйна

<p>Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си</p>

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

Свят Преди 3 часа

300 000 барела суров петрол не стигнаха до Карибите на фона на натиска от САЩ

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Свят Преди 3 часа

След визитите в Париж и Берлин министър-председателят разговаря с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Свят Преди 3 часа

