Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната "почти веднага"

"Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!"

18 август 2025, 07:08
А мериканският президент Доналд Тръмп прикани украинския си колега Володимир Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

При пристигането си във Вашингтон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа на принудят Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в Telegram.

"И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".

Зеленски и европейски лидери ще представят в САЩ позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва "Франс прес".

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в понеделник в 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс.

По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
