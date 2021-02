Започна историческият втори процес за импийчмънт на Тръмп

Д вадесет дни след края на мандата на Тръмп, Сенатът на САЩ даде началото на историческия втори процес за импийчмънт срещу него, предаде Reuters.

Конгресът гласува за импийчмънт на Тръмп

Democrats opened by showing a video of Trump supporters violently overwhelming police in the Jan. 6 attack after he had encouraged people in a speech to ‘fight like hell’ to overcome Biden https://t.co/EzCItQGW8U