Джо Байдън се просълзи в емоционална реч

И збраният президент на САЩ Джо Байдън произнесе емоционално слово ден преди встъпването си в длъжност, предаде ДПА.

По време на речта си в щата Делауер, който Байдън представлява в Сената повече от три десетилетия, той едва сдържаше сълзите си, когато си спомни за покойния си син Бо Байдън, бивш главен прокурор, починал от рак на мозъка през 2015 г.

"Съжалявам само за едно нещо, че той не е тук", заяви 78-годишният Байдън.

A tearful Joe Biden honors his late son, Beau Biden, before heading to Washington to be sworn in as the 46th president of the United States.



"I only have one regret— that he's not here. Because we should be introducing him as president." https://t.co/5nWjuSrSuH pic.twitter.com/U2J0kXEqau