Заплита се мистерията около самолетната катастрофа на съюзник на Путин

Р уски бизнесмен, награждаван някога от губернатор на Владимир Путин за работата му в областта на икономиката, е загинал при катастрофа на частен самолет в отдалечена част на Афганистан заедно със съпругата си, като причината за катастрофата е загадъчна, пише Newsweek.

В същото време има съобщения, че има оцелели от катастрофата, допълва Newsweek.

Руски източници от сферата на сигурността съобщиха, че 65-годишният Анатолий Евсюков е бил сред шестимата души на борда на самолета Dassault Falcon 10, когато той е изчезнал от радарите около 19:00 ч. местно време в събота, преди да се разбие в района Куф Аб на провинция Бадахшан, Североизточен Афганистан, според канала Agentstvo Telegram.

Руските държавни и независими медии показаха кадри, за които се твърди, че показват мястото на катастрофата, на които се вижда дим, издигащ се във въздуха.

Евсюков е от Волгодонск в Ростовска област, където е открил търговски центрове, а през 2014 г. е получил награда от назначения от Путин областен управител за работата си за развитие на местната икономика.

A breaking story: a crash involving a plane from #Russia



The Falcon-10 aircraft, owned by Athletic Group based in #Moscow was returning to the capital from #India where media say it was an "ambulance flight"



It disappeared from radar between #Afghanistan + #Tajikistan pic.twitter.com/t7hof7aFvj