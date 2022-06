Заловиха висш лидер на "Ислямска държава" в Сирия

Р ъководената от САЩ коалиция заяви, че при операция рано тази сутрин в Сирия е задържала висш ръководител на организацията "Ислямска държава".

Лидерът на "Ислямска държава" е задържан в Истанбул

Коалицията извършва операции и нанася удари по членове на джихадистката групировка, която преди три години бе победена на бойното поле, но чиито бойци не престават да предприемат нападения, отбелязва Ройтерс.

